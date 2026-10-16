El Día Mundial de la Anestesia se conmemora cada 16 de octubre, en recuerdo de la demostración pública realizada en 1846 en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, donde William Thomas Green Morton utilizó éter para anestesiar a un paciente durante una intervención quirúrgica.

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Aquel acontecimiento marcó un antes y un después para la medicina: demostró la posibilidad de realizar una operación bajo anestesia y abrió el camino al desarrollo de nuevas prácticas quirúrgicas. Por ese motivo, la jornada también es conocida como “Ether Day” o “Día del Éter”.

En la Argentina, la fecha también celebra el Día del Anestesiólogo, en reconocimiento a los profesionales que se desempeñan en esta especialidad. La Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación recuerda cada año el procedimiento de Morton como el acontecimiento que dio origen a la conmemoración.

Este 2026 se cumplen 180 años de aquella demostración. La campaña internacional de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos pone el foco en el lema “Antes, durante y después de la cirugía”, para destacar el alcance de la especialidad a lo largo de la atención quirúrgica.

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