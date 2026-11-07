Hay lugares que vemos tantas veces que dejamos de mirarlos. Una escalera frente al mar, un jardín detrás de una reja o la entrada de una casa antigua se vuelven parte del camino al trabajo, al estudio o a las compras.

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El fin de semana ofrece una oportunidad para cambiar ese recorrido. Salir a caminar con ojos de visitante permite descubrir otra Mar del Plata, incluso en los barrios que creemos conocer.

La propuesta puede comenzar con una decisión sencilla: elegir pocas cuadras y recorrerlas despacio. Mirar hacia arriba, detenerse en una fachada o prestar atención a los materiales de las casas abre preguntas sobre la historia de cada lugar.

La costa desde otra perspectiva

Entre Playa Grande y Varese, el paisaje permite alternar vistas desde lo alto con sectores cercanos al mar. Cambiar el punto desde el que observamos alcanza para encontrar una postal diferente de un paseo conocido.

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En lugar de completar un circuito largo, se puede elegir un tramo y dedicarle tiempo. Escuchar el agua, observar las formas de las rocas o sacar una fotografía sin apuro convierte el recorrido en una experiencia distinta.

También vale volver a un sitio en otro momento del día: la luz modifica los colores y hace aparecer detalles que antes quedaban en segundo plano.

Las historias que guardan las fachadas

La piedra, la madera, las tejas y los jardines forman parte del paisaje arquitectónico marplatense. Durante una caminata, esos elementos pueden convertirse en el hilo conductor del paseo.

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Una puerta trabajada, una chimenea o un nombre escrito sobre una entrada invitan a detenerse. No hace falta conocer de antemano la historia de cada construcción: observar puede ser el comienzo de una búsqueda posterior.

Para quienes disfrutan de la fotografía, una consigna posible es registrar ventanas, balcones o texturas. Al terminar, las imágenes arman un pequeño recorrido personal por la ciudad.

Un mapa hecho de recuerdos

Otra opción es volver a un lugar de la infancia: la plaza donde se aprendió a andar en bicicleta, la cuadra de una vieja escuela o la playa de los primeros veranos.

Compartir ese paseo con alguien permite sumar relatos y comparar recuerdos. Lo que para una persona es una esquina cualquiera, para otra puede guardar una historia familiar.

Mar del Plata también se descubre al bajar el ritmo. A veces, el rincón que buscamos está en una calle por la que pasamos todos los días.