Lejos de los recorridos más habituales hacia las Highlands, Dumfries y Galloway se ganó un lugar entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2027. La región fue la única representante del Reino Unido en la selección anual de National Geographic, junto con lugares como Melbourne, en Australia, y Malawi, en África.

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Ubicada en el extremo sur de Escocia, reúne montañas, bosques y costas sobre el estuario de Solway. A esos paisajes se suman pueblos portuarios, circuitos literarios y propuestas para disfrutar al aire libre.

Caminatas y noches bajo las estrellas

El senderismo es uno de sus principales atractivos. El Southern Upland Way atraviesa el sur escocés a lo largo de 344 kilómetros, mientras que el Rhins of Galloway Coast Path ofrece un recorrido costero de 134 kilómetros.

Las caminatas permiten descubrir las elevaciones de las Southern Uplands y distintos sectores del litoral. Para quienes prefieren la playa, Luce Bay cuenta con extensas franjas de arena, mientras que los bosques ofrecen alternativas para practicar ciclismo de montaña.

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Al caer la noche, el paisaje cambia de protagonista. El Galloway Forest Park alberga desde 2009 el primer Parque Internacional de Cielo Oscuro del Reino Unido, un espacio que permite observar el firmamento lejos de la contaminación lumínica de las grandes ciudades.

Para 2027 está prevista la inauguración del Scottish Dark Sky Observatory, dentro de la reserva de biosfera de Galloway y Southern Ayrshire, reconocida por la UNESCO.

Pueblos para recorrer sin apuro

La historia del poeta Robert Burns ocupa un lugar destacado en la identidad cultural de la zona. Cerca de Dumfries se encuentra Ellisland Farm, donde vivió y trabajó, mientras que la ciudad conserva su última casa, objetos personales y su tumba.

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El recorrido también incluye The Globe, el pub que frecuentaba el escritor, y localidades con propuestas propias.

Wigtown es conocida como la Ciudad Nacional del Libro de Escocia y organiza un festival literario anual. Kirkcudbright, por su parte, mantiene una tradición artística vinculada con sus paisajes junto al río y el estuario.

En Portpatrick, las visitas se concentran alrededor del puerto, con restaurantes y propuestas gastronómicas relacionadas con los productos del mar.

Sabores con identidad local

La gastronomía es otra de las puertas de entrada a la región. Castle Douglas, conocida como “la ciudad de la comida”, reúne comercios y productores que dan protagonismo a los alimentos locales.

Entre sus especialidades aparecen las ostras de Loch Ryan, la carne bovina de raza Belted Galloway, el cordero y los quesos artesanales. También se destacan el cheddar de Lockerbie y los lácteos elaborados en Loch Arthur Creamery.

Con su incorporación a la selección internacional, Dumfries y Galloway suma visibilidad como destino para descubrir otra cara de Escocia: la de los caminos costeros, las librerías y los pueblos donde una parada puede extenderse hasta la cena.