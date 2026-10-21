Este miércoles 21 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ahorro de Energía, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de utilizar los recursos energéticos de manera eficiente y responsable. La jornada invita a reflexionar sobre los hábitos de consumo y la necesidad de adoptar medidas que contribuyan al cuidado del medioambiente.

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El uso de la energía es fundamental para el funcionamiento de los hogares, las industrias, los comercios y el transporte. Sin embargo, el consumo excesivo y la dependencia de los combustibles fósiles contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, uno de los principales factores relacionados con el cambio climático.

En este contexto, la conmemoración busca impulsar acciones individuales y colectivas que permitan disminuir el desperdicio energético, sin afectar la calidad de vida de las personas.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía?

La fecha, difundida internacionalmente cada 21 de octubre, tiene como principal objetivo promover la eficiencia energética y fomentar una mayor conciencia sobre el impacto ambiental del consumo cotidiano.

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La iniciativa también busca destacar la importancia de avanzar hacia fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, que permiten generar electricidad con menores emisiones durante su funcionamiento.

Además del beneficio ambiental, reducir el consumo innecesario de energía puede representar un ahorro económico para las familias, especialmente en un contexto en el que los servicios públicos tienen un peso importante dentro de los gastos mensuales.

Cinco consejos para ahorrar energía en casa

Existen diferentes medidas que pueden incorporarse a la rutina diaria para mejorar el aprovechamiento de la electricidad y el gas.

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Apagar las luces innecesarias: aprovechar la iluminación natural y evitar mantener encendidas las lámparas en ambientes desocupados.

Utilizar lámparas LED: consumen menos electricidad que las tradicionales incandescentes y tienen una mayor vida útil.

Desconectar dispositivos que no se utilizan: algunos electrodomésticos continúan consumiendo energía mientras permanecen en modo de espera.

Regular la climatización: utilizar de manera eficiente los equipos de calefacción y aire acondicionado, evitando temperaturas extremas.

Elegir electrodomésticos eficientes: prestar atención a las etiquetas de eficiencia energética al momento de adquirir nuevos equipos.

Estas prácticas, aunque parecen pequeñas, pueden generar una reducción significativa del consumo cuando se mantienen a lo largo del tiempo.

La importancia del ahorro energético en Mar del Plata

En una ciudad como Mar del Plata, donde las bajas temperaturas durante gran parte del año incrementan la necesidad de calefacción, el uso eficiente de la energía adquiere especial relevancia.

Mejorar el aislamiento de puertas y ventanas, aprovechar la luz solar y realizar un mantenimiento adecuado de los sistemas de calefacción son algunas de las acciones que permiten reducir el consumo de gas y electricidad durante los meses más fríos.

Por otra parte, durante la temporada de verano, el uso responsable de equipos de refrigeración y aire acondicionado también contribuye a evitar gastos innecesarios.

El ahorro energético no depende únicamente de las decisiones individuales. También requiere políticas públicas, inversiones en infraestructura y el desarrollo de tecnologías más eficientes que permitan avanzar hacia un sistema energético sostenible.

En el marco de esta conmemoración, el Día Mundial del Ahorro de Energía recuerda que incorporar hábitos responsables puede contribuir tanto al cuidado del planeta como a la economía de los hogares.