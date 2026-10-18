Japón continúa ganando popularidad entre los turistas argentinos, con un aumento sostenido en la cantidad de viajeros que eligen el país asiático para sus vacaciones. Según datos de la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO), entre enero y junio de 2026 se registraron 22.122 visitantes procedentes de Argentina.

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La cifra refleja una tendencia positiva que comenzó a consolidarse durante 2025, cuando 33.838 argentinos viajaron a Japón, marcando un récord histórico de visitantes provenientes del país.

Con estos resultados, Argentina se posiciona como el segundo mercado hispanohablante de Latinoamérica con mayor cantidad de turistas que visitan Japón, únicamente por detrás de México.

En este contexto, la Organización Nacional de Turismo de Japón participó en la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), realizada en Buenos Aires durante septiembre, con el objetivo de fortalecer los vínculos con el sector turístico argentino y promocionar los principales atractivos del destino.

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Desde la JNTO destacaron que Argentina representa un mercado estratégico para el turismo japonés, debido al creciente interés por conocer tanto los destinos tradicionales como otras regiones menos exploradas del país.

Japón busca atraer a más viajeros argentinos

El director de la Organización Nacional de Turismo de Japón, Yohei Owatari, destacó el crecimiento de los visitantes argentinos y la importancia de continuar promocionando el destino.

"El consumidor argentino está teniendo un creciente interés por Japón. En 2025 alcanzamos un récord de 33.838 visitantes argentinos y, tan solo entre enero y junio de 2026, ya recibimos 22.122 viajeros", señaló.

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Además, explicó que la participación en la feria permitió fortalecer el vínculo con las empresas turísticas y acercar nuevas experiencias a quienes desean visitar Japón por primera vez o regresar para descubrir otras regiones.

Más de 10.000 personas visitaron el stand de Japón

Durante la Feria Internacional de Turismo, Japón presentó un espacio inspirado en el concepto "Hakkensha", que significa "Descubridor de Japón", con una propuesta destinada a acercar al público argentino a su cultura, sus tradiciones y sus principales atractivos turísticos.

El stand contó con una representación del Monte Fuji y una ambientación con pétalos de sakura, las tradicionales flores de cerezo que simbolizan la llegada de la primavera japonesa.

Durante las jornadas abiertas al público, más de 10.000 personas recorrieron el espacio, donde pudieron participar de distintas actividades culturales.

Entre las experiencias se destacaron la elaboración de caligrafía japonesa personalizada y la posibilidad de vestir una yukata, una prenda tradicional utilizada en distintas celebraciones del país asiático.

La propuesta también contó con el acompañamiento de la Embajada de Japón en Argentina, cuyos representantes brindaron información sobre actividades culturales, programas académicos y oportunidades de becas.

De esta manera, Japón busca consolidar su presencia en el mercado turístico argentino, aprovechando el crecimiento de visitantes y el interés por descubrir su cultura, gastronomía, paisajes y tradiciones.