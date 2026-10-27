Una voz que reconocemos de inmediato, un cumpleaños filmado con movimientos de cámara imposibles o las imágenes de unas vacaciones en las que todos parecen más chicos. Los recuerdos también tienen sonido y movimiento, y muchas veces quedan guardados en un celular que ya no usamos, un disco olvidado o una cuenta cuya contraseña no recordamos.

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Cada 27 de octubre se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, una fecha impulsada por la UNESCO para promover la conservación de los registros que forman parte de la memoria colectiva. Películas, programas de televisión y archivos de radio integran ese patrimonio, pero la jornada también invita a mirar las pequeñas historias que conservamos en casa.

Del casete familiar al mensaje de WhatsApp

Antes había que buscar una cinta, conectar una videocasetera y esperar para encontrar una escena. Hoy alcanza con deslizar un dedo sobre la pantalla. Sin embargo, tener miles de archivos al alcance de la mano no siempre significa saber dónde están los que más nos importan.

En una misma galería conviven capturas de pantalla, comprobantes, memes y la única filmación de una reunión familiar. Lo valioso se mezcla con lo descartable, hasta que cambiar de teléfono o borrar una carpeta se convierte en una decisión difícil.

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También cambió aquello que elegimos conservar. Un mensaje de voz con un saludo, una receta explicada por una abuela o un video de pocos segundos pueden adquirir, con el tiempo, un valor que no tenían el día en que los recibimos.

Una tarde para ordenar la memoria

No hace falta organizar toda una vida de archivos de una sola vez. Una buena forma de empezar es elegir diez fotos, videos o audios que no quisiéramos perder, reunirlos en una carpeta y guardar una copia en otro lugar.

Ponerles nombres claros, agregar una fecha aproximada y anotar quiénes aparecen ayuda a que esos registros sigan contando su historia. Porque una imagen puede sobrevivir muchos años, pero sus protagonistas y el lugar donde fue tomada no siempre resultan evidentes para quien la encuentra después.

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Conservar más de una copia y comprobar que los archivos se puedan abrir son hábitos sencillos. Para las cintas y otros soportes antiguos, consultar por una digitalización permite recuperar materiales que ya no podemos reproducir con los equipos de casa.

Mar del Plata también vive en sus álbumes

Una caminata por la Rambla, una tarde de playa con reposeras de otra época o una salida al teatro pueden contar algo más que una historia familiar. En el fondo de esas imágenes aparecen comercios, edificios, formas de vestir y costumbres que muestran cómo cambia la ciudad.

Revisar los archivos personales es, también, una manera de volver a mirar Mar del Plata. A veces, el detalle más interesante no está en quien posa frente a la cámara, sino en ese paisaje cotidiano que nadie imaginó que algún día sería distinto.