El Día Mundial del Ataque Cerebrovascular (ACV) se conmemora cada 29 de octubre para promover la prevención y el reconocimiento de sus señales de alerta. Frente a un episodio, cada minuto cuenta: recibir asistencia rápidamente puede reducir el daño cerebral y las secuelas.

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Un ACV ocurre cuando se obstruye un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro o cuando uno de esos vasos se rompe y produce una hemorragia. En ambos casos, se trata de una emergencia médica que necesita atención urgente.

Cuáles son las señales de alerta

Los síntomas suelen comenzar de manera repentina. Entre los principales signos se encuentran:

Debilidad o adormecimiento del rostro, un brazo o una pierna , especialmente de un solo lado del cuerpo.

, especialmente de un solo lado del cuerpo. Dificultad para hablar o comprender lo que dicen otras personas.

lo que dicen otras personas. Pérdida o alteración de la visión en uno o ambos ojos.

en uno o ambos ojos. Problemas para caminar , mareos o pérdida del equilibrio.

, mareos o pérdida del equilibrio. Dolor de cabeza intenso y repentino, sin una causa conocida.

Una sonrisa asimétrica, la dificultad para mantener ambos brazos levantados o los problemas para repetir una frase pueden ayudar a reconocer una situación de alarma. No es necesario que aparezcan todos los síntomas para pedir asistencia.

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Qué hacer ante una sospecha

La recomendación es llamar de inmediato al servicio de emergencias y registrar la hora en que comenzaron los síntomas. Ese dato ayuda al equipo médico a decidir el tratamiento adecuado. No hay que esperar a que la persona mejore: incluso si las manifestaciones desaparecen en pocos minutos, necesita una evaluación urgente.

Mientras llega la asistencia, no se deben administrar medicamentos por cuenta propia ni ofrecer alimentos o bebidas, ya que puede haber dificultades para tragar. Se deben seguir las indicaciones del personal de emergencias.

La prevención también es fundamental

Controlar la presión arterial, la diabetes y el colesterol, evitar el tabaco, realizar actividad física y mantener una alimentación saludable son medidas que ayudan a reducir el riesgo. Aunque es más frecuente en personas mayores, el ACV también puede afectar a adultos jóvenes.

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La fecha busca reforzar un mensaje central: reconocer las señales y pedir ayuda sin demoras puede marcar la diferencia en la recuperación.