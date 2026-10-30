Preparar el mate tiene tantos rituales como cebadores. Algunos acomodan la yerba con paciencia hasta conseguir una pendiente perfecta; otros agregan agua y empiezan a compartir. Entre las técnicas más conocidas aparece la montañita, que consiste en concentrar la yerba sobre un costado y dejar un espacio más bajo para cebar.

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La idea es humedecer primero una parte del contenido y sumar el resto de manera progresiva. No es una condición indispensable para disfrutar un buen mate, pero puede ayudar a ordenar la preparación y regular su intensidad.

El paso a paso para hacer la montañita

1. Llenar sin llegar al borde

Colocar yerba hasta aproximadamente las tres cuartas partes del recipiente. Conviene dejar espacio para inclinarla y agregar agua sin que rebalse.

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2. Tapar y mover suavemente

Cubrir la boca del mate con la palma de la mano, invertirlo y agitarlo suavemente. Este movimiento ayuda a redistribuir las partículas de distintos tamaños.

3. Inclinar antes de enderezar

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Con la boca todavía cubierta, llevar el recipiente a una posición inclinada. Al volver a apoyarlo, hacerlo despacio para que la yerba quede acumulada hacia un lado y forme una pendiente.

4. Humedecer la parte más baja

Agregar un poco de agua tibia en el hueco, sin mojar toda la superficie. Esperar unos instantes para que la yerba absorba el líquido.

5. Colocar la bombilla

Introducirla en el sector húmedo, con el filtro hacia el fondo. Una vez acomodada, evitar moverla innecesariamente, porque puede desarmar la preparación y favorecer que se tape.

6. Cebar en el mismo lugar

Verter el agua lentamente junto a la bombilla. La temperatura debe quedar por debajo del hervor; si el agua está demasiado caliente, dejarla enfriar. Antes de tomar, comprobar que el mate no queme.

A medida que las cebadas pierdan intensidad, se puede ampliar de a poco la zona húmeda para incorporar la yerba que permanecía seca.

Si la montañita se desarma, el mate sigue

Una pendiente menos firme no significa que la preparación haya salido mal. El tipo de yerba, el tamaño del recipiente y la forma de verter el agua influyen en el resultado.

Las mezclas con distintas proporciones de hojas, palo y polvo no se comportan igual. En lugar de buscar una forma perfecta, puede resultar más útil encontrar una preparación cómoda y agradable al paladar.

Otras formas de prepararlo

Con una inclinación más suave

Se puede armar una pendiente baja, sin levantar una pared pronunciada. El procedimiento es similar: dejar un pequeño hueco, humedecerlo y cebar allí. Es una opción sencilla para quienes recién empiezan.

Sin montañita

Otra alternativa es distribuir la yerba de forma más pareja, humedecer un sector y colocar la bombilla. Conviene agregar el agua despacio y evitar llenar hasta el borde en cada cebada. La intensidad cambiará según la cantidad de yerba que se moje.

Con yerba de perfil suave

Quienes encuentran el mate demasiado intenso pueden probar una mezcla identificada como suave y ajustar la cantidad a su gusto. La presencia de palo, por sí sola, no garantiza un sabor determinado: también influyen la molienda y la composición del producto.

En versión cocida

El mate cocido permite disfrutar la yerba sin bombilla ni montañita. Se puede preparar en saquito o mediante una infusión de yerba suelta que luego se cuela. Es una alternativa práctica para acompañar el desayuno o la merienda.

Los errores más comunes

Verter el agua con demasiada fuerza, mojar toda la yerba desde el comienzo o mover la bombilla después de cada cebada puede dificultar el armado.

La montañita propone una técnica, pero el ritual admite variaciones. Hay quienes prefieren un sabor intenso y quienes buscan uno más liviano; quienes ceban para una ronda y quienes se toman un momento a solas. La mejor preparación es la que permite disfrutar cada mate, sin convertirlo en un examen.