Llega el fin de semana y aparecen las ganas de hacer algo diferente, aunque el presupuesto no siempre acompañe. En Mar del Plata, una salida puede empezar con un termo, unas zapatillas cómodas y un rato disponible.

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La costa ofrece la posibilidad de elegir un recorrido según el tiempo y las ganas de caminar. Una vuelta por Varese, una pausa frente al agua o un paseo por el Parque San Martín son alternativas para disfrutar al aire libre sin pagar una entrada.

Preparar una mochila antes de salir ayuda a cuidar el bolsillo. Agua, mate, fruta o algo casero para compartir permiten extender el paseo sin depender de una compra. Una manta y un libro también pueden transformar una parada en un plan para toda la tarde.

Una salida cerca de casa

No siempre hace falta cruzar la ciudad. Una plaza del barrio puede ser el punto de encuentro para conversar, jugar con los chicos o compartir una merienda.

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Para quienes prefieren moverse, la propuesta puede ser elegir un destino y llegar caminando: recorrer unas cuadras distintas, mirar las vidrieras o buscar una calle que todavía no conocen. La distancia se adapta a cada persona y el paseo empieza desde la puerta.

También se puede sumar una consigna: fotografiar tres detalles del recorrido, reconocer árboles o elegir entre todos el lugar donde sentarse. Son pequeñas ideas que vuelven diferente una salida habitual.

Un presupuesto acordado de antemano

Si el plan incluye un café, un helado o algún traslado, definir cuánto se puede gastar antes de salir facilita la organización. También permite elegir en qué vale la pena darse un gusto.

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Consultar el pronóstico y acordar un recorrido posible evita improvisaciones que pueden encarecer la salida. El resto puede quedar abierto: caminar un poco más, quedarse charlando o volver temprano.

El descanso también se construye con planes pequeños. En una ciudad con mar, plazas y paseos, unas horas fuera de la rutina pueden estar mucho más cerca de lo que parece.