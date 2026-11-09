Por Marcelo Gobello

Ads

​Hay gestos que definen un papado mucho antes que cualquier encíclica. Hoy el papa León XIV eligió continuar el pulso de su agenda oficial de su visira a la Argentina alejándose de los protocolos estrictos para poner el cuerpo donde la sociedad suele desviar la mirada.

Su visita de hoy al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole no fue una escala formal más: fue una declaración de principios. En un mundo acelerado que rinde culto a la eficacia y descarta lo frágil, el Pontífice ratificó que el corazón de su misión está allí, en las periferias del dolor y del amor cotidiano.

​Recorrer las 50 hectáreas de este histórico hogar del partido de Almirante Brown, donde conviven más de 400 residentes con discapacidades severas y necesidades de cuidado permanente, significó para León XIV abrazar el legado más genuino de su recordado predecesor, Francisco. "Este lugar no descarta a las personas, las incorpora a la vida social", expresó el Papa, sintetizando en una frase el motor invisibilizado de cientos de trabajadores, religiosos y voluntarios que sostienen la obra orionita.

La visita cumplió un rol fundamental: la visibilización. Las instituciones que cuidan a personas con discapacidad y a los sectores más vulnerables arrastran históricamente un silencioso abandono estructural y presupuestario. Poner el foco mediático global en el Cottolengo implicó iluminar una realidad de la que pocos hablan, sacando del margen a quienes sostienen la trinchera de la dignidad humana todos los días.

Ads

​Y en medio de esa atmósfera cargada de espiritualidad y caridad, la emoción colectiva desbordó los moldes institucionales. El ingreso del Papa a la capilla donde se resguarda el corazón de San Luis Orione dio paso a momentos de profunda vibración íntima, donde León XIV se visibilizó conmovido hasta las lágrimas al escuchar cara a cara los testimonios de los internados.

​Esa sensibilidad terrenal se entrelazó con el arte cuando Abel Pintos alzó su voz para interpretar "La Llave". La metáfora de una canción que habla de vencer la soledad, de la vulnerabilidad compartida y de cómo una presencia puede iluminar el espacio más oscuro resonó con una fuerza inapelable entre los pabellones de Claypole. No fue un número musical decorativo; fue el eco exacto de lo que ocurría en el predio: el arte convertido en puente para decirles a los residentes que no están solos, que su existencia importa y que son el rostro vivo de una humanidad que se niega a volverse indiferente.

​La visita de León XIV al Cottolengo Don Orione quedará en la memoria como el recordatorio de que una sociedad se mide por cómo cuida a los más frágiles. En tiempos de vértigo y individualismo, el paso del Papa por el conurbano bonaerense dejó una certeza latiendo: la verdadera revolución sigue siendo la ternura.

Ads

Puede interesarte