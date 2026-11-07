Lo que antes podía formar parte de los planes habituales de un fin de semana hoy exige hacer cuentas. En la Ciudad de Buenos Aires, una familia de cuatro integrantes necesita desembolsar cerca de $400.000 para asistir al teatro, cenar y completar una salida nocturna, un monto que prácticamente iguala el Salario Mínimo, Vital y Móvil de noviembre, fijado en $398.800.

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El dato surge de un relevamiento sobre los precios de distintas propuestas recreativas. El análisis permite dimensionar cuánto dinero se necesita para disfrutar de actividades culturales y gastronómicas en un contexto de presupuestos familiares ajustados.

Asistir a una función teatral representa uno de los principales desembolsos. Las entradas para espectáculos comerciales pueden costar entre $40.000 y $70.000 por persona, por lo que una familia debe destinar alrededor de $200.000 solamente para acceder a la sala.

Una vez terminado el espectáculo, continuar la noche en un restaurante implica sumar una cifra considerable. Una cena convencional ronda los $35.000 por integrante, mientras que elegir una pizzería permite reducir el presupuesto: dos pizzas de muzzarella acompañadas por cuatro gaseosas cuestan aproximadamente $100.000.

Los pequeños consumos también inciden en el total. Comprar helados artesanales para cuatro personas puede agregar $28.000, mientras que las golosinas o el pochoclo representan otros $10.000.

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A estos valores se incorpora el transporte. Para una familia, utilizar el subte durante el recorrido de ida y vuelta supone un gasto superior a $15.000. Si el traslado se realiza en colectivo, el monto ronda los $9.000, mientras que quienes optan por un vehículo particular pueden pagar hasta $30.000 por cuatro horas de estacionamiento.

La combinación de estos gastos lleva el presupuesto de una noche de entretenimiento a una cifra cercana al salario mínimo mensual. La comparación evidencia las dificultades que enfrentan los trabajadores de menores ingresos para destinar dinero a actividades que no forman parte de sus necesidades básicas.

Desde el sector gastronómico también observan las consecuencias de esta situación. La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) vinculó las dificultades del consumo con la pérdida de poder adquisitivo, más allá de los precios que ofrecen los establecimientos.

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En este escenario, las familias comienzan a reorganizar sus momentos de esparcimiento. Las propuestas gratuitas, las reuniones en viviendas particulares y las actividades al aire libre aparecen como alternativas frente a los costos de una salida tradicional.

El fenómeno también afecta a los comercios y espacios culturales, que dependen cada vez más de públicos con mayor capacidad de gasto y del movimiento turístico para sostener su actividad.

Así, el costo de una noche de teatro y gastronomía se convierte en otro indicador de las restricciones que atraviesa el consumo: el entretenimiento continúa formando parte de la oferta de las ciudades, pero acceder a él resulta cada vez más difícil para una porción de los trabajadores argentinos.

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