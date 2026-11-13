Las dificultades para cicatrizar que vio en su padre después de varias cirugías llevaron a Mikele Amondarain a interesarse por la medicina regenerativa. La genetista, oriunda de Coronel Pringles, lo acompañó durante catorce años de tratamiento contra el cáncer de colon. Esa experiencia orientó sus investigaciones hacia la reparación de tejidos dañados.

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Amondarain se graduó en Genética en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) y trabajó en el parche durante su doctorado en FLENI, bajo la dirección de Carlos Luzzani.

Cómo funciona el parche

La «curita futurista» combina una base de hidrogel impreso en 3D con exosomas procedentes de células madre mesenquimales de cordón umbilical. Estas pequeñas vesículas transportan señales biológicas que pueden estimular la reparación de los tejidos.

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Según informó Agencia DIB, en los primeros ensayos preclínicos las heridas tratadas tardaron la mitad de tiempo en cerrarse y se observó una recuperación de folículos pilosos. El equipo apunta primero a las lesiones de la piel y explora si la tecnología podría adaptarse a otros tejidos.

Del laboratorio a Vesicly

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El equipo creó Vesicly, una empresa biotecnológica radicada en el Parque de la Innovación de la Ciudad de Buenos Aires. Allí trabaja en la protección del desarrollo mediante patentes y ya participó en programas internacionales de aceleración.

Entre las posibles aplicaciones que se estudian figuran las úlceras crónicas, las lesiones por pie diabético, las escaras, las quemaduras graves y la epidermólisis bullosa, conocida como «piel de mariposa». El parche deberá pasar por ensayos clínicos antes de que pueda evaluarse su incorporación al sistema sanitario.