El Voluntariado de Zoonosis Mar del Plata invita a la comunidad a participar de una jornada que combinará compras y solidaridad. Bajo la consigna “Ropa con historias, para seguir escribiendo juntos”, la propuesta busca acompañar el trabajo de quienes colaboran con los perros de Zoonosis.

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La feria se llevará a cabo el domingo 8 de noviembre, a las 16, en Sarmiento 2670, frente al Paseo Aldrey. Quienes se acerquen podrán encontrar prendas de marca, ropa, accesorios y merchandising del voluntariado, entre otras opciones.

Además, durante el encuentro se recibirán donaciones para los perros. La colecta incluye juguetes, peluches, correas, collares, mantas y pastillas contra las pulgas, elementos que contribuyen a su cuidado y bienestar.

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La invitación está abierta tanto a quienes quieran recorrer la feria como a quienes puedan acercar alguno de los artículos solicitados. Cada aporte suma y permite acompañar una tarea que necesita del compromiso de la comunidad.

Para conocer más sobre la iniciativa y las actividades del grupo, se puede visitar su cuenta de Instagram @el_voluntariado_zoonosismdp.

Una oportunidad para encontrar algo especial y, al mismo tiempo, dar una pata a quienes más lo necesitan.

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