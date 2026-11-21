Tras conocerse un video donde se observa cómo actúan quienes trasladan mascotas a los quirófanos móviles de Mar del Plata, se reavivó la polémica en torno a la captación de turnos. En ese sentido, el concejal Ariel Bordaisco -autor de un proyecto que busca regular ese sistema- explicó las demoras en el tratamiento en el Deliberante y sostuvo que la iniciativa busca evitar la concentración de turnos y garantizar el acceso gratuito y democrático al servicio.

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El proyecto de ordenanza incorpora un nuevo capítulo a la Ordenanza N°22031 para crear el Registro Municipal de Prestadores de Servicios de Traslado de Animales de Compañía, de carácter obligatorio y acceso público en el Partido de General Pueyrredon. Para inscribirse, los solicitantes deberán ser mayores de 18 años, acreditar domicilio real en el distrito y contar con vehículos acondicionados con sistemas de sujeción o tráileres con caniles.

El Departamento de Zoonosis actuará como autoridad de aplicación, encargándose de inspeccionar las unidades y emitir credenciales y obleas con vigencia de dos años (renovables con certificado de libre deuda de infracciones), otorgando un plazo de 90 días corridos desde la promulgación para que los prestadores actuales regularicen su situación.

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Con el objetivo de frenar la intermediación y la concentración de turnos en los operativos sanitarios gratuitos del Municipio, la iniciativa prohíbe a estos transportistas organizar o acaparar cupos y limita su participación a un máximo de dos animales por jornada y por operativo. Además, exige que los prestadores se identifiquen obligatoriamente ante el personal de Zoonosis para dejar constancia de su intervención y garantiza la prioridad de acceso a los vecinos particulares que concurran sin intermediarios, resguardando el carácter público y no lucrativo de las prestaciones.

El texto establece además un registro nominal obligatorio mediante DNI y fija un tope de hasta dos castraciones gratuitas cada seis meses por persona, tipificando como infracción grave el uso de terceros o prestanombres para eludir ese límite en beneficio de un servicio de traslado. No obstante, contempla excepciones fundadas por vulnerabilidad social, emergencias sanitarias o animales comunitarios, y exime de dicho límite a las entidades incluidas en el nuevo Registro Municipal de Organizaciones No Gubernamentales con temática animal.

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Consultado sobre los motivos por los que el expediente todavía no llegó a su aprobación definitiva, Bordaisco explicó a El Marplatense que el recorrido legislativo incluyó distintas instancias de discusión y negociación. “Como pasa todo el tiempo en lo legislativo, en los parlamentos, tenía muchas comisiones y fue tratándose comisión por comisión y avanzando de a poco”, señaló. Además, indicó que actualmente restaría atravesar la última comisión y reconoció que “conseguir los consensos de todos los bloques para acompañar no siempre es sencillo”.

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En ese sentido, el edil radical destacó el nivel de debate que generó la propuesta y recordó que incluso hubo dos instancias de Banca 25 vinculadas con la ordenanza. “Es decir, hubo mucha discusión. Pero bueno, pasa siempre. Pasa siempre cuando se tocan intereses o pasa siempre cuando hay que regular una actividad que obviamente hay muchas personas que tienen opiniones contrapuestas”, expresó.

Sobre los aspectos que no se modificaron del proyecto original, Bordaisco remarcó que uno de los objetivos fundamentales fue establecer límites para evitar la concentración de turnos. “Innegociable para nosotros es que exista una limitación, ya sea que la imponga la Secretaría de Salud o la imponga la ordenanza, pero tiene que haber una limitación”, sostuvo.

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En la misma línea, insistió: “No puede existir más la monopolización de los turnos”. Y planteó la necesidad de establecer un registro para quienes desarrollan tareas vinculadas con la actividad y fijar condiciones para su funcionamiento. Al respecto, señaló que la normativa debe exigir “que obligue el registro por parte de los que quieran desempeñar esta actividad y que tengan que regularse y ponerse a derecho, y por supuesto prestar el servicio conforme establezca la ordenanza”.

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Por otra parte, reconoció que durante el tratamiento legislativo hubo modificaciones en distintos aspectos de la propuesta original. “Hubo muchas modificaciones respecto al registro, respecto a los límites, respecto a los límites también al voluntariado. Un montón de discusiones que se dieron que fueron modificándose”, detalló.

Bordaisco también describió cómo funciona actualmente el sistema de asignación de turnos en los distintos espacios donde se realizan castraciones gratuitas y señaló diferencias entre las modalidades implementadas por el área municipal de Zoonosis. “Hace poco, la Secretaría de Salud puso una turnera virtual por vecino. En el resto de los lugares donde hay castraciones móviles sigue manejándose a la vieja usanza, y es donde han pasado los conflictos como el que se vio en el video viralizado el otro día”, explicó.

Al referirse a las personas que se dedican al traslado de animales y a los mecanismos utilizados para conseguir turnos, el concejal consideró que todavía existen dificultades para evitar que una misma persona concentre múltiples lugares en las jornadas de castración. “Siempre las personas que se dedican a los traslados han logrado pervertir la dación de turno”, afirmó.

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Según explicó, esta situación responde a que “hay un gris en la legislación”. En ese sentido, aclaró: “No es ilegal lo que hacen, de ninguna manera, porque no está reglamentado que lo sea, pero sí hay una situación que se da, que es la captación de turnos”.

Finalmente, Bordaisco defendió la necesidad de avanzar con una normativa que establezca reglas claras para el funcionamiento de la actividad y permita evitar estas situaciones. “La única forma de establecer qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer es regulándolo, y por eso lo estamos intentando”, concluyó.