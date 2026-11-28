Tres adolescentes de 15 y 17 años fueron aprehendidos por personal policial luego de sustraer una motocicleta de una vivienda ubicada en Corrientes al 2200, en el macrocentro marplatense.

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Los jóvenes fueron interceptados cuando circulaban en el rodado por la zona de Buenos Aires y Brown. Uno de ellos intentó escapar a pie, pero fue localizado y aprehendido minutos después en las inmediaciones de Brown y Entre Ríos. La motocicleta, una Mondial LD 110, fue recuperada.

Intervino la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº2, que dispuso la notificación de la causa y el traslado de los adolescentes al Centro Especializado de Aprehensión (CEA).

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Personal de Prefectura aprehendió a un hombre de 39 años y a una mujer de 37, acusados de sustraer mercadería de dos comercios ubicados en el centro de Mar del Plata.

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Según se estableció, ambos habrían robado vasos y botellas térmicas de un local de la calle San Martín, y un dispositivo para retirar alarmas de otro comercio ubicado en Rivadavia y Santiago del Estero.

Durante el procedimiento se secuestraron dos vasos térmicos, tres botellas, tres paquetes de gomitas y un quita alarmas. Además, las cámaras de seguridad permitieron observar que los sospechosos habrían guardado cinco pares de zapatillas en un automóvil Volkswagen Gol Trend blanco, que se retiró del lugar.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la agente fiscal Ana Caro, que dispuso las aprehensiones y el traslado de ambos a las unidades penitenciarias correspondientes.

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