A poco de comenzar la temporada de verano, Trenes Argentinos lanzó a la venta los pasajes de larga distancia para viajar a Mar del Plata para 2027: los boletos están disponibles para los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, junto con los primeros días de abril. Estos se pueden comprar con una nueva modalidad de financiación: con 3 y 6 cuotas fijas sin interés desde la página web oficial.

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La empresa informó que los usuarios pueden adquirir sus tickets a través de la plataforma de venta online o de manera presencial en las boleterías de las estaciones de Retiro, Constitución y Once.

La posibilidad de el pago en cuotas se incorporó en noviembre y funciona mediante Mercado Pago. Para compras de entre $60.000 y $120.000 se habilitan 3 cuotas fijas sin interés, mientras que para operaciones superiores a $120.000 se puede acceder a 6 cuotas.

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En las boleterías, en cambio, los pasajes se seguirán abonando en efectivo o en un solo pago.

El servicio entre Buenos Aires y Mar del Plata tendrá tres frecuencias diarias desde el 14 de diciembre y hasta el 4 de abril.

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Los trenes salen desde la estación Constitución y cuentan con diferentes horarios según el día de la semana.

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De lunes a viernes, los servicios parten a las 06:07, 11:21 y 17:11. El primero realiza paradas en todas las estaciones intermedias, mientras que los otros dos tienen paradas en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal.

Mientras que, los sábados las salidas están programadas para las 06:10, 11:29 y 17:09. Y los domingos y feriados, en tanto, parten a las 06:12, 11:41 y 16:23.

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En ambos casos, el primer servicio se detiene en todas las estaciones intermedias y los otros dos realizan seis paradas durante el recorrido.

En cuanto a las tarifas, los pasajes entre Constitución y Mar del Plata cuestan:

. Primera: $40.500.

.Pullman: $48.600.

Y para el regreso desde Mar del Plata, los horarios también varían según el día:

. De lunes a viernes: 01:09, 13:06 y 16:10.

. Sábados: 01:16, 13:10 y 16:13.

. Domingos y feriados: 01:11, 13:19 y 15:15.