El posible aumento del boleto volvió a poner en discusión el funcionamiento del transporte público en la ciudad. A través del móvil de El Marplatense, pasajeros expresaron su malestar por las condiciones en las que viajan y, en su mayoría, rechazaron que la tarifa avance hasta los $3.015.

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“Es una barbaridad”, resumió una de las personas consultadas. Otros señalaron que los colectivos presentan problemas de limpieza, que algunas unidades no cuentan con aire acondicionado y que los tiempos de espera entre servicios son demasiado largos. “La limpieza de los micros es de terror”, cuestionó una pasajera, que también mencionó el trato de algunos choferes.

Las críticas también apuntaron al estado general de la flota. “El transporte en Mar del Plata está destrozado. Es peligroso”, sostuvo otro usuario. La percepción se repitió entre quienes consideran que el valor del boleto no guarda relación con las condiciones cotidianas del servicio.

Sin embargo, las opiniones no fueron unánimes. Una jubilada consideró que el aumento puede ser necesario para sostener el funcionamiento de las empresas, aunque describió las dificultades económicas que atraviesa para cubrir sus gastos. Otros pasajeros, en cambio, reconocieron que utilizan el colectivo una o varias veces al día y advirtieron que una nueva suba impactaría directamente en sus bolsillos.

El malestar se suma a una discusión todavía pendiente sobre el futuro del sistema. El nuevo pliego del transporte público, que busca establecer las condiciones para volver a licitar el servicio, no registra avances en el Concejo Deliberante desde el 31 de agosto. Mientras tanto, el esquema continúa funcionando bajo la emergencia y con prórrogas de los contratos vigentes.

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Así, mientras se analiza una actualización tarifaria, los testimonios recogidos en la calle dejan planteada una demanda concreta de los usuarios: que cualquier aumento tenga como contrapartida mejoras visibles en la limpieza, el estado de las unidades y el cumplimiento de las frecuencias.