A un mes y medio de la última resolución, Natalia, la mamá de Guadalupe Merlos, continúa a la espera de avances en la causa que investiga la tragedia ocurrida en el Skatepark de Mar del Plata, donde su hija perdió la vida. La mujer busca que se resuelvan los pedidos presentados en el expediente y que la investigación avance.

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La madre de la joven mantuvo una reunión individual en la Fiscalía General con el fiscal general adjunto, Marco Pagella. Durante el encuentro, expuso sus inquietudes por la demora en las decisiones judiciales y la incertidumbre que atraviesa la familia.

La reunión fue considerada fructífera. Natalia pudo plantear su preocupación en su carácter de víctima y, al finalizar, se retiró conforme porque sintió que el funcionario judicial la había escuchado.

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