En el marco de la investigación por la tragedia ocurrida el 22 de junio en la intersección de la avenida Patricio Peralta Ramos y Rivadavia, donde falleció Guadalupe Merlos (18) y varias personas resultaron heridas tras el despiste de un colectivo, el abogado Maximiliano Orsini, representante de los particulares damnificados, explicó que la querella aguarda el avance de distintas medidas probatorias consideradas clave para determinar las responsabilidades en el hecho.

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Entre los pedidos realizados por los damnificados, Orsini destacó en declaraciones hechas a El Marplatense que se encuentra “la citación de los responsables del taller de mantenimiento de la empresa propietaria de la unidad que intervino en el siniestro, así como los responsables de la VTV”.

La solicitud surgió a partir de inconsistencias detectadas en la documentación correspondiente a la revisión técnica del vehículo. “Se ha incorporado un informe de la VTV con ciertas omisiones desde el punto de vista técnico. El 16 de abril esta unidad tuvo una inspección a las 09:00 aproximadamente, fue rechazada y luego a la hora fue aceptada y le fue otorgada”, explicó Orsini.

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El letrado señaló además que el primer resultado de la inspección no figura dentro del expediente y reclamó conocer los motivos de esa situación. “Lo que queremos saber es cuál es el motivo de ese rechazo, cuál fue la causal mecánica y por qué en el transcurso de una hora se reparó esa posible falla para otorgar finalmente la VTV”, sostuvo.

Por otra parte, la querella incorporó una pericia mecánica de parte realizada por el licenciado Gustavo Holman. Sobre ese informe, Orsini aseguró que “se da cuenta de que se produce la rotura de un vástago que integra el sistema de dirección por un evidente desgaste; es una falta de mantenimiento clara en la unidad”.

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En esa línea, el abogado describió el estado general del colectivo como “claramente de abandono, una unidad que está toda oxidada y con desgaste de neumáticos”. Y aclaró que durante la evaluación técnica los frenos neumáticos presentaron resistencia en el pedal.

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Finalmente, Orsini vinculó el siniestro con la normativa municipal relacionada con la antigüedad permitida para las unidades del transporte público, un decreto firmado por el intendente que extendió la vida útil de los colectivos tres años. “Esta era una unidad del año 2015 cuyo límite era el 2025; el siniestro se produce justamente durante esa extensión de la vida útil”, concluyó.

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