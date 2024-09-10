Todos los Ganadores de los Martín Fierro a la Televisión 2024
Este lunes se celebró la Gran Fiesta de la Televisión Argentina.
Los Premios Martín Fierro 2024, transmitidos por Telefe. El evento, organizado por la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentina (APTRA), reunió a las figuras más destacadas del espectáculo para premiar a las mejores producciones de 2023.
Desde temprano, la programación de Telefe ofreció contenido exclusivo sobre la ceremonia, con una cobertura especial desde las 17 hs. La previa estuvo a cargo de Noe Antonelli y Pía Shaw, quienes recorrieron los preparativos en el Hilton Buenos Aires. En la alfombra roja, Iván de Pineda, La China Ansa, Robertito Funes, Sol Pérez y Priscila Crivo entrevistaron a las celebridades, mostrando los looks más deslumbrantes.
A las 21 hs., Santiago del Moro dio inicio a la gala, que estuvo llena de sorpresas, homenajes y momentos inolvidables. Además, Telefe Streams ofreció una transmisión especial desde el Hilton con todo el detrás de escena y las reacciones en vivo de un equipo de streamers.
Estos son los nominados y ganadores a los Premios Martín Fierro:
1- FICCIÓN
ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece
BUENOS CHICOS – eltrece
FAMILIA DE DIVÁN – ElNueve (GANADOR)
MADAME REQUIN – TV Pública
MELODY, LA CHICA DEL METRO - América
2- PERIODÍSTICO
DESIGUALES - TV Pública
OPINIÓN PÚBLICA - ElNueve (GANADOR)
PERIODISMO PARA TODOS - eltrece
PERIODISMO PURO - NET TV
3- HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD
BENDITA - ElNueve (GANADOR)
NOCHE DE MENTE - TV Pública
NOCHE AL DENTE - América
4- DEPORTIVO
CARBURANDO - eltrece
CONMEBOL LIBERTADORES - Telefe (GANADOR)
TURISMO CARRETERA Y TURISMO NACIONAL - TV Pública
5- NOTICIERO DIURNO
ARRIBA ARGENTINOS - eltrece
EL NOTICIERO DE LA GENTE - Telefe
TELENUEVE AL MEDIODÍA - ElNueve (GANADOR)
6- NOTICIERO CENTRAL
AMÉRICA NOTICIAS - América
TELEFE NOTICIAS - Telefe (GANADOR)
TELENOCHE - eltrece
7- INTERÉS GENERAL
LA NOCHE DE MIRTHA - eltrece (GANADOR)
PH, PODEMOS HABLAR - Telefe
NARA QUE VER - ElNueve
EL DIARIO DE MARIANA - América
MÉDICO DE FAMILIA - ElNueve
8- MUSICAL
ENCUENTRO EN EL ESTUDIO – TV Pública
LA PEÑA DE MORFI - Telefe(GANADOR)
PASIÓN DE SÁBADO - América
9- MAGAZINE
MAÑANISIMA – eltrece
CORTÁ POR LOZANO - Telefe (GANADOR)
TODAS LAS TARDES - ElNueve
A LA BARBAROSSA - Telefe
A LA TARDE - América
10- CULTURAL / EDUCATIVO
AMBIENTE Y MEDIO – América (GANADOR)
LOS SIETE LOCOS - TV Pública
PRÓCER – TV Pública
11- ENTRETENIMIENTOS / JUEGOS
BIENVENIDOS A BORDO – eltrece
BIENVENIDOS A GANAR – ElNueve
ESCAPE PERFECTO - Telefe (GANADOR)
12- ENTRETENIMIENTOS / CONOCIMIENTOS
AHORA CAIGO – eltrece (GANADOR)
LOS 8 ESCALONES DE LOS TRES MILLONES - eltrece
PASAPALABRA / PASAPALABRA ESPECIAL FAMOSOS - Telefe
13- BIG SHOW
CANTA CONMIGO AHORA - eltrece
GOT TALENT ARGENTINA - Telefe (GANADOR)
MASTERCHEF - Telefe
14- REALITY
BAILANDO 2023 – América
GRAN HERMANO – Telefe (GANADOR)
PASAPLATOS – eltrece
15- GASTRONOMÍA
ARIEL EN SU SALSA – Telefe
COCINERAS Y COCINEROS ARGENTINOS – TV Pública
QUE MAÑANA – ElNueve (GANADOR)
16 – VIAJES / TURISMO
POR EL MUNDO – Telefe
RESTO DEL MUNDO – eltrece
TENÉS QUE IR – ElNueve
TODOS PODEMOS VIAJAR – NET TV(GANADOR)
17 – INFANTIL / JUVENIL
ALUMNITOS - ElNueve (GANADOR)
ALTAVOZ - TV Pública
MÉLODY, LA CHICA DEL METRO – América
18- JURADOS
MORIA CASÁN, CAROLINA “PAMPITA” ARDOHAIN, ÁNGEL DE BRITO, Y MARCELO POLINO (BAILANDO 2023 – América) (GANADORES)
DONATO DE SANTIS, DAMIÁN BETULAR Y GERMÁN MARTITEGUI (MASTERCHEF – Telefe)
FLORENCIA PEÑA, EMIR ABDUL, LA JOAQUI Y ABEL PINTOS (GOT TALENT ARGENTINA – Telefe)
19- BRANDED CONTENT
EL GRAN BARTENDER – Telefe
IVÁN DE VIAJE – Telefe
PROYECTO TIERRAS - Telefe (GANADOR)
MODO SELFIE – América
20- LABOR EN CONDUCCIÓN FEMEMINA
GEORGINA BARBAROSSA (A LA BARBAROSSA – Telefe)
CARMEN BARBIERI (MAÑANISIMA – eltrece)
VERÓNICA LOZANO (CORTÁ POR LOZANO – Telefe)
KARINA MAZZOCCO (A LA TARDE – América) (GANADORA)
MARIANA FABBIANI (EL DIARIO DE MARIANA – América)
LIZY TAGLIANI (GOT TALENT ARGENTINA – Telefe)
21 - LABOR EN CONDUCCIÓN MASCULINA
DARÍO BARASSI (100 ARGENTINOS DICEN Y AHORA CAIGO – eltrece)
SANTIAGO DEL MORO (GRAN HERMANO - Telefe) (GANADOR)
GUIDO KACZKA (LOS 8 ESCALONES DE LOS TRES MILLONES – eltrece)
CLAUDIO RÍGOLI (TELENUEVE CENTRAL – ElNueve)
22 – LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
CRISTINA PÉREZ (TELEFE NOTICIAS – Telefe)
LUCIANA GEUNA (PERIODISMO PARA TODOS – eltrece (GANADORA)
MARIANA VERÓN (TELENUEVE CENTRAL – ElNueve)
MARISA ANDINO (TELENUEVE AL MEDIODIA – ElNueve)
23 – LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
JORGE LANATA (TELENOCHE – eltrece)
ESTEBAN MIROL (TELENUEVE AL MEDIODÍA – ElNueve)
RODOLFO BARILI (TELEFE NOTICIAS – Telefe)
MAURO SZETA (EL NOTICIERO DE LA GENTE Y TELEFE NOTICIAS – Telefe) (GANADOR)
24 - CRONISTA / MOVILERO
CAROLINA AMOROSO (TELENOCHE – eltrece)
MAXIMILIANO REAL (BUEN TELEFE – Telefe)
SANTIAGO SPOSATO (LAM – América)(GANADOR)
25- PANELISTA
NANCY PAZOS (A LA BARBAROSSA – Telefe)
SOL PÉREZ (GRAN HERMANO Y CORTÁ POR LOZANO – Telefe)
MARCELA TAURO (INTRUSOS Y EL DEBATE DEL BAILANDO - América)(GANADORA)
26- ACTOR PROTAGONISTA DE FICCIÓN
DIEGO CREMONESI (LAS BELLAS ALMAS DE LOS VERDUGOS – TV Pública)
FEDERICO D´ELIA (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece) (GANADOR)
GABRIEL GOITY (PRÓCER – TV Pública)
27- ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCION
JUSTINA BUSTOS (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
YAS GAGLIARDI (MELODY, LA CHICA DEL METRO - América)
CAROLA REYNA (FAMILIA DE DIVÁN – ElNueve)
ROMINA GAETANI (BUENOS CHICOS – eltrece) (GANADORA)
28 – ACTOR DE REPARTO
FACUNDO ARANA (BUENOS CHICOS – eltrece)
LUCIANO CÁCERES (BUENOS CHICOS – eltrece) (GANADOR)
LUIS MACHÍN (MELODY, LA CHICA DEL METRO – América, Y BUENOS CHICOS - eltrece)
29 – ACTRIZ DE REPARTO
LETICIA BRÉDICE (MORDISQUITO Y MADAME REQUIN – TV Pública)
NORA CÁRPENA (FAMILIA DE DIVÁN - ElNueve)
SILVIA KUTIKA (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece) (GANADORA)
30 – REVELACIÓN
JOSEFINA “LA CHINA” ANSA (ESCAPE PERFECTO – Telefe) (GANADORA)
ROCÍO HERNANDEZ (BUENOS CHICOS – eltrece)
LUCILA “LA TORA” VILLAR (LA NOCHE DE LOS EX – GRAN HERMANO 2023 – Telefe)
31 – LABOR HUMORÍSTICA
FÁTIMA FLÓREZ (BAILANDO 2023 – América) (GANADORA)
MICAELA “MICA” LAPEGÜE (EL GALPÓN – eltrece)
PICHU STRANEO (LA PEÑA DE MORFI – Telefe)
32 - AUTOR/GUIONISTA
CLAUDIO LACELLI, WILLY VAN BROOCK, Y VICKY CRESPO (BUENOS CHICOS – eltrece)
LILY ANN MARTIN, CLAUDIO LACELLI Y VICKY CRESPO (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
MARÍA MARULL (LA PILARCITA – TEATRO – TV Pública) (GANADORA)
33 – DIRECTOR (FICCIÓN)
ALBERTO LECCHI (MADAME REQUIN – TV Pública)
GUSTAVO LUPPI Y ALEJANDRO IBAÑEZ (BUENOS CHICOS – eltrece) (GANADOR)
SEBASTIÁN PIVOTTO, JORGE NISCO Y ALEJANDRO IBAÑEZ (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
34- DIRECTOR (NO FICCIÓN)
LUCAS ARECO (BAILANDO 2023 – América)
FERNANDO EMILIOZZI (GOT TALENT ARGENTINA Y MASTERCHEF – Telefe) (GANADOR)
EUGENIO GORKIN (GRAN HERMANO – Telefe)
35 – AVISO PUBLICITARIO
NO ESTAMOS EN CAMPAÑA, ESTAMOS EN CAMPAGNOLA – La Campagnola - ARCOR
TOMAS SCHNEIDER – Schneider - CCU (GANADOR)
ESTÁ EN NETFLIX – Netflix
36 – PRODUCCIÓN INTEGRAL
MASTERCHEF - Telefe
ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA - eltrece
GOT TALENT ARGENTINA - Telefe (GANADOR)
GRAN HERMANO - Telefe
LA ÚLTIMA CENA -El Nueve
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