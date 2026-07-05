Mar del Plata será escenario de una nueva edición de INTECMAR 2026, el principal encuentro local dedicado a la innovación, el desarrollo emprendedor y la articulación entre el sector público, privado y académico. La jornada se llevará a cabo este miércoles 8 de 13:30 a 22:00 en Chauvin (San Luis 2849), con entrada libre y gratuita, previa inscripción online.

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El evento es organizado por la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata y más de 25 instituciones del ecosistema de innovación, ciencia y tecnología. Uno de los momentos centrales será la final del Premio a la Innovación INTECMAR 2026 Tu innovación es inspiración, que distinguirá proyectos con impacto económico, social y tecnológico.

En la categoría Emprendedores competirán Eleven Flow, DecidiAI, PangeAI, Eco2Innova y Nexus Bionic. En tanto, en la categoría Líderes de Innovación en Empresas participarán Alimenpes, Laboratorio IAC Internacional y Deseado. Los finalistas presentarán sus iniciativas en formato pitch ante un jurado especializado, tras un proceso que reunió más de 60 postulaciones.

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El encuentro incluirá el lanzamiento del Club de Inversores Angeles del IAE en Mar del Plata, en convenio con la Unión del Comercio, la Industria y la Producción. La presentación estará a cargo de Silvia Torres Carbonell, junto a José Ugarte y Manuel Tanoira.

Además, se desarrollará el Foro de Inversión y Capital Emprendedor, donde se presentará la convocatoria de financiamiento semilla de la Universidad Nacional de Mar del Plata, impulsada por el Centro de Innovación Atlantis.

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La programación también incluirá una conferencia de Mariel Fornoni, quien abordará el escenario económico actual y las perspectivas para la inversión. Además, durante toda la jornada habrá paneles sobre financiamiento de startups, alianzas estratégicas y desarrollo productivo, junto con mentorías y espacios de vinculación para fortalecer el ecosistema tecnológico.

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El evento cerrará con AfterTech North Valley, un espacio de networking orientado a generar nuevas oportunidades de colaboración entre emprendedores, empresas e inversores. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de www.intecmar.ar/itm2026/.

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