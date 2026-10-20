La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), encabezada por el fiscal general Alberto Adrián María Gentili, publicó su informe estadístico sobre la población privada de libertad en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) correspondiente al período enero-septiembre de 2026. El relevamiento registró un total de 12.301 personas detenidas, un incremento del 1,1% en comparación con diciembre de 2025.

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El documento también expuso la situación de sobrepoblación del sistema penitenciario federal: hay 767 personas alojadas por encima de la capacidad operativa informada por el SPF, que asciende a 11.534 plazas. Esto representa un excedente del 6,6% respecto de la capacidad disponible.

Los mayores incrementos de población durante el período se registraron en la Unidad 36 de Santa Fe y en la Unidad 6 de Rawson. En tanto, el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz continúan entre los establecimientos con mayor cantidad de internos.

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En cuanto a la situación judicial, el informe indicó que 7946 personas, equivalentes al 64,6% de la población carcelaria federal, cuentan con condena firme. La cifra representa un aumento del 3,5% respecto de fines de 2025.

Por su parte, las personas procesadas que todavía no tienen sentencia representan el 35,4% del total. Al analizar la distribución por jurisdicción, el relevamiento señaló que el 50,8% de los detenidos está a disposición de la Justicia Nacional, mientras que el 44,3% depende de la Justicia Federal.

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El relevamiento de la PROCUVIN también incluyó datos sociodemográficos. Las mujeres y las personas travesti-trans suman 1052, lo que equivale al 8,5% de la población alojada en establecimientos del SPF.

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En tanto, los jóvenes de entre 18 y 21 años representan el 2,2% del total, con 273 personas detenidas.

La población extranjera alcanzó las 2010 personas y registró un crecimiento del 3,5% durante los nueve meses analizados. Según el informe, se trató del mayor incremento porcentual entre los grupos relevados en ese período.

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