La propuesta es impulsada por el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) y busca fomentar la actividad física, el movimiento y la incorporación de hábitos saludables. Las clases estarán a cargo de profesores especializados y se adaptarán a las edades, condiciones y posibilidades de cada participante.

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En el caso de niños y adolescentes, las actividades se realizarán principalmente en la Pista de Atletismo Justo Ernesto Román, dentro del Parque Municipal de los Deportes. Allí se trabajarán capacidades como coordinación, velocidad, resistencia, fuerza y flexibilidad, además de contenidos vinculados al atletismo.

Para adultos y personas mayores, el programa incluirá ejercicios de acondicionamiento físico, caminatas, trote y distintas rutinas destinadas a mejorar la fuerza, la movilidad, el equilibrio y la resistencia. La intensidad será progresiva y estará ajustada al nivel de cada grupo.

Punto Activo funcionará en cinco espacios públicos de la ciudad: Plaza España, Bulevar Marítimo y Falucho, Parque Primavesi, las escalinatas de Playa Grande —en Bulevar Marítimo y Primera Junta— y la Pista de Atletismo Justo Ernesto Román.

Los días y horarios disponibles varían según la edad y el lugar elegido. Para participar es necesario completar el formulario de inscripción y adjuntar un apto médico vigente.

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Una vez enviada la solicitud, profesores del EMDER se comunicarán por correo electrónico o WhatsApp para confirmar el cupo. En caso de no haber disponibilidad, la persona quedará incorporada a una lista de espera según el orden de inscripción.

Las actividades comenzarán el 1 de octubre y la inscripción continúa disponible de manera gratuita a través del sitio web del Municipio.