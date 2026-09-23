La Municipalidad de General Pueyrredon, en articulación con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Cámara de Productores de Kiwi de Mar del Plata, inició una nueva etapa del monitoreo semanal de la mosca de los frutos en establecimientos productivos del distrito.

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La campaña se enmarca en el Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (PROCEM) y tiene como objetivo reforzar la vigilancia sanitaria sobre los cultivos de kiwi.

El operativo contempla el recorrido periódico de entre 12 y 15 establecimientos por semana, con equipos técnicos especializados que relevan información epidemiológica clave para el seguimiento de la plaga. Estas inspecciones permiten sostener el estatus de baja prevalencia, condición necesaria para garantizar la certificación fitosanitaria y el acceso a mercados de exportación.

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Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo señalaron que el sistema de monitoreo resulta fundamental para consolidar la competitividad del sector frutícola local y acompañar el crecimiento de la producción en el sudeste bonaerense.

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