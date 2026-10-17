La Semana Internacional de Yachting en febrero de 2027 cumplirá su 62.ª edición. Según Roque Novile, presidente de la Subcomisión de Yachting y Motonáutica del Club Náutico Mar del Plata, la competencia reúne a 700 competidores y 800 embarcaciones, una estimación suya. Para él, es la competencia náutica más importante del país.

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La mayoría de los participantes son chicos de la clase Optimist, de entre 7 y 15 años. “Viene la mamá, el papá, la tía, el tío, la abuelita”, describió Novile, en diálogo con El Marplatense. La competencia dura diez días y las familias se quedan en la ciudad. “Viene porque es Mar del Plata”, dijo. “Dicen: ‘Vamos a Mar del Plata, el nene va a competir, vamos todos’”.

Novile enumeró participantes de Estados Unidos, Italia, Brasil, Perú, Colombia y Chile. “Casi nos ocupa todo el mes de febrero”, afirmó.

Este año, los organizadores incorporarán la transmisión en directo de algunas regatas. “Estamos incorporando la transmisión en directo para que se vean en forma directa”, explicó Novile. Según él, ningún otro campeonato náutico del país lo hizo hasta ahora.

El dirigente también destacó la sede. “Mar del Plata tiene una de las mejores canchas de regata a nivel internacional”, sostuvo. “Eso se conoce en todo el mundo”.

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Para Novile, el impacto de la competencia va más allá de lo deportivo. “Desde el punto de vista deportivo y económico es muy importante”, concluyó.

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