La seguridad rural suma nuevas herramientas en General Pueyrredon. La Asociación de Productores Frutihortícolas mantiene reuniones semanales con el Ministerio de Seguridad bonaerense para recuperar cobertura en los más de 500 kilómetros de caminos rurales.

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“Se está trabajando” en la recuperación de los patrulleros que habían sido trasladados a la ciudad o estaban fuera de servicio, explicó Ricardo Velimirovich, presidente de la entidad. Según señaló, “ya se ha devuelto gran parte”, aunque todavía no están disponibles todas las unidades que tenía la zona rural.

Otra de las novedades son los drones. Ya comenzaron las pruebas con equipos de la Provincia que, según Velimirovich, pueden monitorear “más de 6.000 hectáreas en una misma noche”. Además, cuentan con visión nocturna e infrarroja.

La implementación todavía requiere ajustes y capacitación de los pilotos. “Los drones se mueven más de 100 kilómetros de distancia”, explicó el productor, que destacó que pueden cubrir sectores a los que un patrullero no llega con la misma facilidad.

También comenzó a utilizarse “Tranquera Segura”, una aplicación que permite georreferenciar los campos y las tranqueras de los productores. La información se complementará con un sistema de alerta rápida entre las comisarías y la Policía Rural, con líneas de WhatsApp sectorizadas.

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El objetivo es recuperar una cobertura que, según Velimirovich, se había perdido en una zona donde cerca del 80% del partido es agropecuario. “Necesita una cobertura a campo importante”, sostuvo.

Las reuniones continuarán durante las próximas semanas. La intención es llegar con el esquema de seguridad reforzado a los meses de mayor actividad productiva, cuando comience la preparación de la temporada de verano.

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