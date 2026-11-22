El mercado argentino de motovehículos registró 32.998 unidades patentadas durante la primera quincena de noviembre de 2026, según el último informe estadístico difundido por la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM). El relevamiento confirmó el predominio de la producción nacional, con 31.906 unidades de fabricación local, equivalentes al 96,7% del total, frente a 1.092 vehículos importados.

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En el desglose por cilindrada, el segmento de baja motorización, comprendido entre los 101 y 250 cc, concentró más del 90% de las operaciones, con 29.810 patentamientos. Los datos reflejan la preferencia de los usuarios por vehículos prácticos y económicos para los desplazamientos urbanos.

En segundo lugar se ubicaron las motos de entre 251 y 500 cc, con 2141 registros, mientras que el segmento de 501 a 800 cc alcanzó las 616 unidades.

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En cuanto a las categorías más elegidas, los modelos CUB Underbone lideraron ampliamente el mercado, con 19.575 unidades patentadas. Detrás se posicionaron las motos Street, con 6088 registros, y las On Off, que sumaron 5766 patentamientos.

Por su parte, los Scooters se mantuvieron como una categoría minoritaria, con 1063 unidades registradas durante los primeros quince días del mes.

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En la distribución geográfica, la provincia de Buenos Aires encabezó el ranking nacional con 9550 patentamientos durante la primera quincena de noviembre. Detrás se ubicaron Santa Fe, con 3360 unidades; Córdoba, con 2657; Tucumán, con 2523; y Chaco, con 2187 registros.

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