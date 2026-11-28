Ocho militares murieron y otro resultó gravemente herido tras estrellarse un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú en una zona montañosa del sureste del país durante una misión de rescate. Entre las víctimas fatales se encuentra el capitán Bruno Rivas Zegarra, quien días atrás había participado en el operativo aéreo de traslado del Papa León XIV durante su visita oficial a aquel país.

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El siniestro involucró a una aeronave MI-17 de fabricación rusa que operaba en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocido como VRAEM, con el objetivo de extraer a tres efectivos del Ejército que se encontraban en un sector de difícil acceso en inmediaciones de la localidad de Sanabamba, en la región de Ayacucho.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Defensa peruano, se perdió contacto con la aeronave durante la noche del jueves y, tras varias horas de rastreo, las patrullas de búsqueda hallaron los restos del helicóptero el viernes y confirmaron el fallecimiento de ocho de sus nueve ocupantes: cinco miembros de la Fuerza Aérea y tres integrantes del Ejército.

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El único sobreviviente fue identificado como el comandante Enzo Espinoza Roque, piloto de la aeronave, quien sufrió lesiones de gravedad y fue evacuado de urgencia hacia Lima para recibir atención médica especializada.

Días antes del accidente, el capitán Bruno Rivas Zegarra había formado parte de la tripulación de uno de los cuatro helicópteros MI-17 dispuestos por la Fuerza Aérea para los desplazamientos del Papa León XIV y su comitiva por distintas localidades peruanas, unidad que había cobrado notoriedad pública bajo la denominación de Papacóptero.

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El VRAEM, escenario del siniestro, es una extensa región selvática y montañosa señalada como uno de los principales focos de producción de hoja de coca del Perú, que permanece bajo régimen de militarización desde hace décadas debido a la presencia de organizaciones ligadas al narcotráfico y remanentes armados de Sendero Luminoso.

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Las causas que provocaron la caída de la aeronave aún no fueron establecidas y permanecen bajo investigación oficial. El hecho constituye el segundo accidente aéreo fatal de un helicóptero MI-17 registrado en territorio peruano en lo que va de 2026, luego de que en febrero pasado otra unidad del mismo modelo se precipitara en Arequipa, provocando la muerte de sus 15 ocupantes.