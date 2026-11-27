La disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la explotación de los recursos naturales en las Islas Malvinas tendrá este sábado un nuevo capítulo. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer su resolución sobre el pedido presentado por el Gobierno argentino para impedir que empresas bajo jurisdicción británica avancen con la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte.

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El pronunciamiento se conocerá a las 8:00 (hora argentina), durante una sesión pública en la sede del organismo, ubicada en la ciudad alemana de Hamburgo. La lectura estará a cargo del presidente del Tribunal, el juez camerunés Maurice Kamga.

La presentación argentina busca obtener medidas provisionales para frenar el desarrollo del proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en una zona marítima cuya soberanía reclama nuestro país.

Desde la Cancillería argentina sostienen que el Reino Unido no puede autorizar unilateralmente la explotación de recursos naturales en una zona marítima sometida a una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.

En ese sentido, el Gobierno solicitó que se suspendan las nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura destinada a la producción de hidrocarburos. También pidió impedir que se utilice la información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de los derechos argentinos.

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La Argentina inició el procedimiento arbitral contra el Reino Unido el 28 de septiembre y presentó formalmente el pedido de medidas provisionales el 13 de octubre, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Durante las audiencias realizadas el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, la delegación nacional fundamentó su posición en la necesidad de preservar los recursos naturales y evitar daños irreparables al medio ambiente marino.

Uno de los principales argumentos argentinos es que la extracción de hidrocarburos constituye una actividad irreversible, ya que se trata de recursos no renovables. Por ese motivo, considera necesario impedir que el proyecto avance mientras continúa el proceso jurídico internacional.

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Por su parte, el Reino Unido rechazó el planteo argentino, defendió su facultad para otorgar licencias de explotación petrolera y solicitó que el Tribunal desestime las medidas provisionales. Además, cuestionó la competencia del futuro tribunal arbitral y negó que existan condiciones de urgencia que justifiquen la intervención solicitada.

El pronunciamiento no resolverá la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas ni determinará de manera definitiva los derechos de ambos países sobre el territorio. Se trata de una instancia cautelar destinada a preservar los derechos de las partes y evitar posibles daños mientras continúa el procedimiento arbitral.