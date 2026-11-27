La gestión del presidente argentino, Javier Milei, se convirtió en uno de los temas del último debate electoral entre los cuatro candidatos a jefe de Gobierno de España, realizado este jueves, en la antesala de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre.

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Durante el encuentro, el actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la dirigente de izquierda Ada Colau cuestionaron el modelo económico argentino y advirtieron sobre las consecuencias de aplicar políticas similares en España. Las referencias a la “motosierra” y la recesión marcaron parte de los cruces entre los postulantes.

Del debate participaron Sánchez, candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP); Santiago Abascal, representante de Vox, y Ada Colau, dirigente del Frente Amplio.

Pedro Sánchez, llamó a los españoles a no votar por el PP ni por Vox para evitar que las fuerzas de derecha y ultraderecha reproduzcan en España políticas similares a las impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos y Milei en la Argentina.

El jefe de Gobierno español utilizó en varias oportunidades la palabra “motosierra”, símbolo de la campaña presidencial del mandatario argentino, para cuestionar los recortes que, según sostuvo, propone la oposición. Sánchez afirmó que las propuestas de la derecha implicarían un ajuste de 112.000 millones de euros y vinculó ese escenario con la situación económica argentina.

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“¿Cuál ha sido el resultado en la Argentina de esa motosierra?”, planteó el candidato socialista, quien atribuyó la recesión económica del país a las políticas implementadas por Milei.

Además, sostuvo que las elecciones enfrentan dos modelos, el de una economía que continúe avanzando o una que, según su visión, retroceda mediante recortes.

La dirigente del Frente Amplio y exalcaldesa de Barcelona también utilizó la situación argentina como argumento para cuestionar las propuestas de la derecha española. Colau afirmó que la Argentina atraviesa una recesión técnica y responsabilizó a la gestión de Milei por el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y la caída del consumo.

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“Eso está haciendo Milei con la misma receta que propone hoy la derecha española”, sostuvo durante el debate.

La candidata también acusó a Feijóo y Abascal de tener como referentes al presidente argentino y al modelo de Paraguay. En ese sentido, advirtió sobre posibles cambios en el sistema previsional y aseguró que la derecha buscaría avanzar hacia la privatización de las pensiones.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo evitó profundizar en las críticas a Milei y concentró su intervención en cuestionar la situación económica de España bajo el gobierno de Sánchez.

El líder del PP afirmó que los ciudadanos tienen dificultades para llegar a fin de mes y acusó al oficialismo de perjudicar a la clase media. Como ejemplo, mencionó el aumento del precio de una pizza en un conocido local de Madrid, que, según dijo, subió un 45% desde la llegada de Sánchez al poder.

“Antes de que Sánchez nos hable de Trump, de Milei, yo me voy a quedar en España”, expresó Feijóo, quien luego centró sus críticas en la política migratoria del Gobierno.

Santiago Abascal, líder de Vox, tampoco mencionó directamente al presidente argentino. Su discurso estuvo enfocado principalmente en la inmigración y en cuestionar la gestión del actual mandatario español.

Abascal acusó a Sánchez de promover la llegada de inmigrantes y sostuvo que el Gobierno había “degenerado la democracia en España”. También hizo referencia a la situación de Ceuta y denunció problemas de seguridad en esa ciudad.

Además de las referencias a Milei, el último debate electoral estuvo atravesado por fuertes cruces sobre la economía, la crisis de vivienda, la corrupción, la violencia de género y la política exterior.

La discusión se desarrolló a pocos días de las elecciones generales del domingo, en un escenario en el que las encuestas anticipaban una posible mayoría de las fuerzas conservadoras.

En ese contexto, la experiencia argentina se convirtió en un argumento central para la izquierda española, que buscó advertir sobre las consecuencias de aplicar un programa económico similar al de Milei, mientras que los candidatos de derecha centraron sus intervenciones en cuestionar la gestión de Sánchez y sus políticas internas.