Con la llegada de diciembre cada vez más cerca, las familias comienzan a organizar sus actividades para las vacaciones de verano. En este contexto, la provincia de Buenos Aires confirmó que las clases finalizarán el martes 22 de diciembre, de acuerdo con el calendario escolar establecido para 2026.

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La fecha también alcanza a los establecimientos educativos de Mar del Plata y el resto del territorio bonaerense, donde miles de estudiantes se preparan para cerrar el año con evaluaciones, actos escolares y distintas actividades de finalización.

El cronograma fue establecido por la Dirección General de Cultura y Educación provincial, que organizó el período escolar con el objetivo de garantizar 190 días de clases, tal como establece el Consejo Federal de Educación.

Durante este año, las actividades comenzaron el 2 de marzo y el receso de invierno se desarrolló entre el 20 y el 31 de julio. De esta manera, Buenos Aires se encuentra entre las provincias que terminarán más tarde el ciclo lectivo.

En cuanto al resto del país, la mayoría de las jurisdicciones concluirá las clases el viernes 18 de diciembre, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut.

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Por su parte, Formosa finalizará el jueves 17, mientras que Mendoza compartirá con Buenos Aires la fecha del martes 22. En tanto, La Pampa será la última provincia en cerrar el año escolar, el miércoles 23 de diciembre.

Así, los estudiantes bonaerenses comenzarán oficialmente su receso de verano a partir del 23 de diciembre, una vez concluido el período de actividades previsto para este año.

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