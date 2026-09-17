El Municipio del Partido de Mar Chiquita organizará este domingo 20 a las 12:00 un festival de bienvenida a la primavera en el Anfiteatro del Parque El Diego, en Santa Clara del Mar, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad, que incluirá espectáculos en vivo, actividades recreativas y propuestas gastronómicas.

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La jornada está pensada para vecinos de todas las edades, quienes podrán acercarse con sus equipos de mate para disfrutar de una tarde al aire libre con música, baile y entretenimiento en un entorno natural.

La grilla artística estará integrada por talentos locales, con la apertura a cargo del grupo Popurrí, seguida por una clase abierta de zumba. Luego se presentarán Dúo Santa Clara, Don Lord, Gaby Roldán, Brisa Wagner, Walter Fernández, La Escandalosa, Valeboard y Charly Moreno, con un repertorio que recorrerá géneros como cumbia, folklore, reggae y rock and roll.

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Además, el evento contará con un paseo de emprendedores regionales que exhibirán sus producciones, mientras que los Bomberos Voluntarios de Santa Clara del Mar estarán a cargo de un patio gastronómico con el objetivo de recaudar fondos para la institución. En paralelo, se desarrollará la tradicional bicicleteada familiar Primavera sobre ruedas.

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