Todos los fines de semana, Sandra, integrante de la Sociedad de Fomento del barrio Las Heras, organiza el ropero solidario. Se ocupa de seleccionar las prendas en buen estado, preparar la mesa en la plaza y acercar la propuesta a quienes pasan por el lugar y todavía no la conocen.

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La iniciativa funciona a voluntad y recibe a vecinos del barrio y de otras zonas. Además de ropa, se entregan zapatillas, juguetes y ropa de cama, según las donaciones que llegan.

“Se da ropa, zapatillas, juguetes para los chicos. Todo lo que donan se da, sin beneficio de nada”, contó Sandra, que agradeció a quienes colaboran con la iniciativa.

Para ella, cada donación también representa una ayuda para su propia familia y su entorno. “Es una re bendición porque a mí me sirve, a mis nietos, algún vecino, algunos chicos que necesitan, se le da”, expresó.

Detrás de ese trabajo comunitario, Sandra atraviesa una situación económica difícil: vive únicamente de una jubilación mínima que no le alcanza para cubrir sus necesidades. Por eso, actualmente busca una oportunidad laboral como empleada doméstica que le permita sumar ingresos.

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Mientras tanto, cada fin de semana vuelve a la plaza para sostener el ropero y compartir con otros lo que recibe. Su pedido es sencillo: que quienes necesiten ropa se acerquen y que las donaciones sigan llegando para que la ayuda alcance a más personas.

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