Con motivo del fin de semana largo por el Día de la Diversidad Cultural, la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires anunció restricciones para la circulación de camiones de gran porte en las principales rutas que conectan con Mar del Plata y otros destinos turísticos de la Costa Atlántica.

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La disposición alcanzará a los vehículos de transporte de cargas de más de siete toneladas de peso bruto y estará vigente durante tres jornadas, con horarios diferenciados según el sentido de circulación. El objetivo es mejorar la fluidez del tránsito ante el incremento de vehículos particulares y reducir el riesgo de siniestros viales.

Para quienes viajen hacia Mar del Plata y otros puntos de la Costa Atlántica, la restricción comenzará el viernes 9 de octubre, entre las 18 y las 23:59, y continuará el sábado 10, desde las 6 hasta las 14. En tanto, para el regreso hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la medida se aplicará el lunes 12 de octubre, entre las 14 y las 23:59.

La limitación comprenderá la Autovía 2, desde el kilómetro 40,5 del ramal Buenos Aires-Mar del Plata hasta el kilómetro 400, a la altura de Camet. También abarcará la Ruta Provincial 11, entre Pipinas y Chapadmalal, además de las rutas provinciales 36, 56, 63 y 74, y la Autopista Buenos Aires-La Plata.

De esta manera, los principales corredores utilizados por turistas que se dirigen a Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y otras localidades balnearias tendrán restricciones específicas para el transporte pesado durante los momentos de mayor circulación.

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Sin embargo, la disposición contempla excepciones para determinados servicios esenciales. Podrán circular los vehículos destinados al transporte de animales vivos, leche y derivados, pescado y mariscos congelados, productos frutihortícolas, combustibles, medicamentos y gases medicinales.

También quedarán exceptuados los móviles de emergencia, las grúas que asistan a vehículos accidentados o averiados, los transportes de residuos y aquellos que deban circular por orden judicial, entre otros casos previstos por la normativa.

Desde Vialidad Provincial recordaron la importancia de extremar las precauciones durante los desplazamientos. Entre las recomendaciones se encuentran circular con las luces bajas encendidas, contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente, respetar las velocidades permitidas y utilizar siempre el cinturón de seguridad.

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Asimismo, remarcaron que los menores de 12 años deben viajar correctamente sujetos en los asientos traseros, que está prohibido adelantarse en sectores con doble línea amarilla y que resulta fundamental descansar antes de conducir y evitar el consumo de alcohol.

La medida busca ordenar el movimiento vehicular durante uno de los fines de semana largos de octubre, cuando se espera un incremento de los viajes hacia Mar del Plata y los distintos destinos turísticos de la provincia.