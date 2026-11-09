Se analiza en el Conejo Deliberante una iniciativa para conformar una mesa de trabajo interdisciplinaria que permita agilizar los trámites de habilitación de las Residencias de Larga Estadía para Personas Mayores en Mar del Plata. Luego de la jornada desarrollada en el Concejo Deliberante, la edil Gabriela Azcoitía advirtió sobre las dificultades que atraviesan las familias y las instituciones del sector debido a las demoras administrativas.

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Al explicar el origen de la convocatoria, Azcoitía señaló a El Marplatense que “surgió en principio de las familias afectadas por no poder institucionalizar a los adultos porque las obras sociales dejaron de cubrir por la falta de habilitación provincial”. En ese sentido, aclaró que la Provincia es el único estamento con potestad sobre las instituciones sanitarias bonaerenses.

La concejal también destacó el reclamo de la Cámara Marplatense de Residencias de Larga Estadía, cuyos representantes “necesitan agilizar esos trámites que están demorados, algunos llevan hasta un año”.

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Al analizar las dificultades que enfrenta el sector, la edil consideró que los inconvenientes “son múltiples, es de aristas complejas”. Entre los principales problemas, hizo hincapié en “la falta de articulación entre los distintos organismos dedicados al sector”, una situación que, según explicó, dificulta el seguimiento y la resolución de los expedientes.

En ese contexto, mencionó la falta de sincronización entre la fiscalización provincial, la inspección municipal y el Instituto de Derecho a la Salud del Colegio de Abogados. Además, advirtió que “sus números son mayores a lo expresado por Zona Sanitaria”, en referencia a las diferencias detectadas en los registros y diagnósticos sobre la situación de las residencias.

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En relación con las consecuencias de estas demoras, Azcoitía remarcó que “la complejidad y urgencia de las familias no coincide con los tiempos burocráticos”, y planteó la necesidad de establecer mecanismos de coordinación que permitan dar respuestas más rápidas a las demandas de las personas mayores y sus familiares.

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Por último, la concejal anticipó los próximos pasos que impulsarán desde el ámbito legislativo. “Ya manifesté en la jornada que vamos a llamar a distintas mesas de trabajo por temáticas que surgieron del encuentro, además de las habilitaciones, la capacitación del personal”, explicó.

Asimismo, confirmó que buscarán avanzar en una modificación de la normativa vigente: “Viabilizar con legisladores provinciales la actualización de la ley provincial que ha quedado vetusta”. De esta manera, el objetivo será abordar las dificultades administrativas y normativas que atraviesan las residencias de larga estadía y mejorar las condiciones de atención de las personas mayores.

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