El Encuentro Medieval Solidario Illia fue reprogramado para el próximo sábado 27 a las 13:30 en el Parque del Colegio Illia (Quintana y Olazábal), debido al pronóstico de mal tiempo que obligó a modificar la fecha original del evento.

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Desde la organización informaron que las entradas ya adquiridas continúan siendo válidas, por lo que los asistentes deberán presentarlas en el ingreso el día del evento.

La jornada mantendrá todas las actividades previstas, entre las que se destacan combates medievales de exhibición a cargo de Dragones del Atlántico, partidas cortas de juegos de rol con el Club Morgana, una feria temática con artesanías de época, paseo gastronómico, música en vivo y un desfile temático con premios al mejor disfraz.

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El encuentro tiene además un objetivo solidario, ya que lo recaudado será destinado a financiar los viajes de estudio de alumnos de 3° y 4° año, así como también a mejoras en el edificio escolar.

La propuesta busca combinar recreación, cultura y participación comunitaria, promoviendo el acompañamiento a la educación pública en un formato accesible para toda la familia.

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