Rengos a Motor, el equipo de powerchair football de Mar del Plata, lanzó una campaña solidaria para recaudar $1.820.000 y poder viajar con todo su plantel a la Copa Argentina, que se disputará el 21 y 22 de noviembre en el Parque Sarmiento, en Buenos Aires. El conjunto, que cuenta con tres títulos nacionales y jugadores que integran la Selección Argentina, busca garantizar el alojamiento de sus deportistas y del cuerpo técnico en un mismo hotel.

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El equipo marplatense se consagró campeón de la Copa Argentina en 2022 y 2025. Además, durante 2026 obtuvo la Liga Nacional sin perder ningún partido, con el ataque más goleador, la defensa menos vencida y seis puntos de ventaja sobre sus perseguidores. Con este nuevo logro, la institución alcanzó tres títulos nacionales y ya luce tres estrellas en su escudo.

El club también cuenta con tres representantes en el seleccionado nacional: Heber López, Manuel Zubiarrain y Nicolás Quikuen. Los tres integraron el plantel argentino que disputó la Copa del Mundo de Powerchair Football, realizada por primera vez en el país, en el Parque Olímpico de Buenos Aires, entre el 17 y el 23 de octubre de 2026. El equipo nacional finalizó en el cuarto puesto, detrás de Francia, Inglaterra y Estados Unidos.

El próximo desafío será la Copa Argentina, que se jugará el 21 y 22 de noviembre en el Parque Sarmiento de Buenos Aires. Rengos a Motor buscará defender el título obtenido en 2025, pero estableció una condición para participar: que todos los integrantes del equipo puedan alojarse en el mismo hotel, ya que consideran que la convivencia también forma parte de su identidad deportiva.

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Para concretar el viaje, necesitan cubrir siete habitaciones durante dos noches en el Hotel Ramada de Vicente López: seis destinadas a los jugadores y una para el cuerpo técnico. El costo total del alojamiento asciende a $1.820.000 y las reservas deben quedar confirmadas antes del 20 de noviembre.

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Además de solicitar el acompañamiento de la comunidad, Rengos a Motor busca espacios en vivo en programas de radio, televisión y streaming para contar su historia y lanzar una colecta pública. Los integrantes del plantel están disponibles para asistir a los estudios o participar mediante una conexión a distancia, en el horario que dispongan los medios.

Quienes deseen colaborar económicamente pueden realizar una transferencia al alias RENGOSAMOTOR, cuyo titular es Fernando López, referente de sede.

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