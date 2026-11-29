Récord histórico de participación en España: más del 68% del electorado ya acudió a las urnas
La jornada electoral de este domingo registra una movilización sin precedentes para esta franja horaria, con casi 15 puntos porcentuales por encima de los comicios de 2023.
España atraviesa este domingo 29 de noviembre una jornada electoral histórica, marcada por una masiva concurrencia a los centros de votación. Según los datos difundidos por el Ministerio del Interior, a las 18 horas (14 de Argentina), la participación superaba el 68%, estableciendo un nuevo récord para ese horario en unas elecciones generales.
Más de 24 millones de ciudadanos ya habían emitido su sufragio, superando ampliamente el 53,1% registrado a la misma hora en 2023. Hasta este domingo, el mayor porcentaje de participación en esa instancia correspondía a marzo de 1996, cuando se había alcanzado el 63,4%.
La tendencia comenzó a manifestarse durante las primeras horas de la jornada. A las 14, el 45,7% del electorado ya había acudido a las urnas, dejando atrás una marca que permanecía vigente desde 1993.
Entre las comunidades autónomas con mayor concurrencia se destacan Madrid (72,6%), Comunidad Valenciana (71,2%), Cantabria (70,7%), La Rioja (70,5%) y Castilla-La Mancha (70,3%).
En total, más de 38,6 millones de españoles están habilitados para participar de las elecciones, en las que se renovarán 350 bancas del Congreso de los Diputados y 209 del Senado.
Los comicios se desarrollan en un escenario de fuerte competencia política entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por Pedro Sánchez, y el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo.
La elevada concurrencia abre la posibilidad de superar el récord absoluto de participación de 1982, cuando el 79,97% del electorado acudió a las urnas en las elecciones que consagraron a Felipe González.
Los colegios electorales cerrarán a las 20 horas de la España peninsular (16 de Argentina). Hasta entonces, las cifras son provisionales y no contemplan el voto por correo. El escrutinio permitirá determinar si la movilización ciudadana de este domingo establece también un nuevo máximo al cierre de la jornada.