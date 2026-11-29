España atraviesa este domingo 29 de noviembre una jornada electoral histórica, marcada por una masiva concurrencia a los centros de votación. Según los datos difundidos por el Ministerio del Interior, a las 18 horas (14 de Argentina), la participación superaba el 68%, estableciendo un nuevo récord para ese horario en unas elecciones generales.

Ads

Más de 24 millones de ciudadanos ya habían emitido su sufragio, superando ampliamente el 53,1% registrado a la misma hora en 2023. Hasta este domingo, el mayor porcentaje de participación en esa instancia correspondía a marzo de 1996, cuando se había alcanzado el 63,4%.

La tendencia comenzó a manifestarse durante las primeras horas de la jornada. A las 14, el 45,7% del electorado ya había acudido a las urnas, dejando atrás una marca que permanecía vigente desde 1993.

Entre las comunidades autónomas con mayor concurrencia se destacan Madrid (72,6%), Comunidad Valenciana (71,2%), Cantabria (70,7%), La Rioja (70,5%) y Castilla-La Mancha (70,3%).

En total, más de 38,6 millones de españoles están habilitados para participar de las elecciones, en las que se renovarán 350 bancas del Congreso de los Diputados y 209 del Senado.

Ads

Los comicios se desarrollan en un escenario de fuerte competencia política entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por Pedro Sánchez, y el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo.

La elevada concurrencia abre la posibilidad de superar el récord absoluto de participación de 1982, cuando el 79,97% del electorado acudió a las urnas en las elecciones que consagraron a Felipe González.

Los colegios electorales cerrarán a las 20 horas de la España peninsular (16 de Argentina). Hasta entonces, las cifras son provisionales y no contemplan el voto por correo. El escrutinio permitirá determinar si la movilización ciudadana de este domingo establece también un nuevo máximo al cierre de la jornada.

Ads

Puede interesarte