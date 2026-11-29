El Partido Popular aparece como favorito en los sondeos, aunque la posibilidad de que la derecha llegue al poder dependerá de su capacidad para alcanzar un acuerdo con Vox, la fuerza liderada por Santiago Abascal.

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Un total de 38.728.356 personas están habilitadas para participar de los comicios, de las cuales más de 2,7 millones residen fuera del país. Entre ellas, más de medio millón viven en la Argentina. La elección definirá la composición de un Congreso que tendrá la responsabilidad de determinar quién estará al frente del Gobierno español.

El principal candidato opositor es Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP), que reúne más del 31% de la intención de voto y aventaja por aproximadamente cuatro puntos al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Sin embargo, las proyecciones indican que no alcanzaría por sí solo la mayoría absoluta. Vox, por su parte, concentra cerca del 18% de los apoyos, seis puntos por encima de su resultado en las elecciones de 2023.

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La eventual alianza entre ambas fuerzas podría permitir el ingreso de la derecha radical al Gobierno nacional por primera vez desde la muerte de Francisco Franco, en 1975. Hasta ahora, el PP y Vox sellaron acuerdos en distintas comunidades autónomas, pero no conformaron una coalición a nivel nacional.

La elección también está atravesada por el aumento del costo de vida, la crisis habitacional, la situación migratoria y distintos casos de corrupción que salpican al oficialismo, incluidos episodios que involucran a exfuncionarios y a Begoña Gómez, esposa de Sánchez. En ese contexto, el PSOE busca movilizar a su electorado con el argumento de que un triunfo de la derecha podría implicar cambios en derechos y políticas públicas.

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Entre los principales puntos de tensión aparecen las leyes de eutanasia y aborto, la normativa de memoria democrática y el futuro de la televisión pública. Desde Vox, además, su dirigente Hermann Tertsch cuestionó anticipadamente la legitimidad de los comicios y anticipó una agenda centrada en la desregulación, el control de las fronteras y el orden público.

El resultado no definirá directamente quién será presidente: serán los 350 diputados elegidos quienes deberán investir al próximo jefe de Gobierno. En 2023, el Partido Popular había sido la fuerza más votada, pero no consiguió reunir los apoyos necesarios para gobernar y Pedro Sánchez logró mantenerse en el poder mediante un acuerdo con otras fuerzas políticas.

La analista española Marta Monforte advirtió que, aunque las encuestas anticipan una mayoría de PP y Vox, el escenario todavía podría cambiar por la participación electoral. La izquierda apuesta a movilizar a sus votantes en una jornada que podría definir no solo un nuevo ciclo político, sino también el alcance de la derecha en el futuro institucional de España.

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Fuente: TN