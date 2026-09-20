La situación fue planteada por Mario, vecino del barrio, quien señaló que los reclamos por el estado de la plaza y distintos puntos con basura todavía no tuvieron una solución.

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“Hace más de seis meses que la plaza no tiene luz”, afirmó Daguerre al describir uno de los principales problemas que atraviesan en el sector.

A la falta de iluminación se suma el crecimiento del pasto en la plaza, una situación que, según explicó el vecino, se vuelve más notoria durante los períodos de lluvia seguidos de días soleados.

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También persisten basurales en distintos puntos del barrio. Daguerre señaló que en una oportunidad los residuos fueron agrupados, pero que no llegaron a ser retirados. “Vinieron, lo amontonaron y lo dejaron ahí”, relató a El Marplatense.

El vecino aseguró que los reclamos continúan, aunque hasta el momento no recibieron respuestas concretas. En materia de seguridad, en cambio, sostuvo que la situación del barrio es “bastante bien”. “Se hacen los reclamos y no tenemos soluciones”, resumió Daguerre.

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