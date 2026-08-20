El dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano amplió la denuncia contra Marcos Galperín y el directorio de Mercado Libre por presunta usura. Además, solicitó a la Justicia que suspenda provisoriamente el cobro de préstamos concedidos mediante Mercado Pago y Mercado Crédito.

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La presentación inicial fue realizada el 11 de agosto ante el Juzgado Criminal y Correccional N°53, a cargo del juez Francisco Carlos Ponte. La acusación fue ampliada este miércoles 19 y alcanza a quienes hayan decidido, autorizado o consentido la política de tasas de interés de la compañía.

Entre los argumentos incorporados, Solano sostuvo que permitir la continuidad de esos cobros mientras se investiga el caso podría facilitar la presunta conducta denunciada. El pedido de suspensión es cautelar y todavía deberá ser resuelto por la Justicia.

Uno de los puntos centrales del planteo apunta al funcionamiento de la plataforma. Según la denuncia, Mercado Pago no opera como entidad financiera y no está sujeta al control de tasas del Banco Central, situación que Solano vinculó con los costos de financiamiento que cuestiona.

El dirigente también afirmó que existe una marcada diferencia entre el rendimiento que reciben los usuarios por el dinero depositado y los intereses cobrados por los créditos. “Mercado Pago cobra entre 2,3 y 8 veces lo que paga por el mismo dinero”, sostuvo en la presentación judicial.

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La denuncia señala además que algunos préstamos alcanzan un Costo Efectivo Total (CET) de hasta 1.375,94% anual. Solano comparó esos valores con la operatoria de la compañía en Brasil y sostuvo que pueden ser hasta 21 veces superiores a los ofrecidos allí.

A partir de esa diferencia, el denunciante consideró que el nivel de las tasas no respondería únicamente a las características del producto financiero, sino también a lo que calificó como “ausencia de regulación” en Argentina. Ahora será la Justicia la que deberá analizar tanto la denuncia como el pedido para interrumpir temporalmente los cobros.

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