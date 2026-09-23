A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de la UCR + NA le reclamó al Ejecutivo local que arbitre los medios necesarios para evaluar y ejecutar intervenciones de seguridad vial en la intersección de la calle Río Negro con las calles México y Benito Juárez, en el entorno del Jardín de Infantes Municipal Nº25 Leonardo Da Vinci, destinadas a moderar la velocidad de circulación, ordenar el tránsito y facilitar el cruce seguro de peatones.

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Asimismo, la bancada radical pidió “realizar o renovar la señalización horizontal y vertical de la intersección y del entorno del establecimiento educativo, incluyendo la demarcación de sendas peatonales, la cartelería preventiva de zona escolar y la señalización de la velocidad máxima aplicable, de conformidad con la normativa vigente”.

En los fundamentos de la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se explicó que “los vecinos del sector e integrantes de la comunidad educativa han manifestado su preocupación por las altas velocidades de circulación y el importante caudal vehicular que observan en dicha intersección, solicitando medidas que contribuyan a prevenir siniestros viales”.

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En ese sentido, se remarcó “la presencia de un establecimiento de educación inicial requiere especial atención a las condiciones de circulación y cruce peatonal, debido a la concurrencia cotidiana de niños pequeños, sus familias y el personal de la institución”.

Y se puntualizó que “los horarios de ingreso y egreso escolar concentran desplazamientos peatonales, detenciones de vehículos y maniobras de ascenso y descenso de pasajeros, por lo que resulta conveniente contar con un entorno claramente señalizado y adecuado para ordenar esos movimientos”.

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A su vez, los concejales de la UCR subrayaron “la seguridad vial en las inmediaciones de las instituciones educativas constituye una condición fundamental para resguardar la integridad de quienes concurren a ellas y favorecer el acceso seguro a la educación”.

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“Una evaluación técnica de la intersección permitirá determinar las intervenciones más adecuadas para moderar la velocidad, mejorar la visibilidad y facilitar el cruce seguro de peatones, atendiendo a las características del lugar. La demarcación de sendas peatonales y la instalación o renovación de cartelería de zona escolar y de velocidad máxima constituyen herramientas que permiten advertir anticipadamente a los conductores sobre la presencia del jardín y la necesidad de extremar los cuidados. Resulta conveniente que las intervenciones contemplen también la accesibilidad de los recorridos peatonales y las condiciones de iluminación y visibilidad en los accesos al establecimiento”, concluyeron.

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