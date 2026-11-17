En el marco del Mes Azul, la Municipalidad de General Pueyrredon lleva adelante una campaña de prevención y detección temprana del cáncer de próstata, con controles gratuitos y actividades de concientización destinadas a la comunidad y a profesionales de la salud.

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Hasta este viernes 20 se realizarán análisis de PSA (Antígeno Prostático Específico) en el laboratorio del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), ubicado en Pehuajó 250. Los estudios se efectúan de 09:00 a 10:30, sin necesidad de presentar una orden médica.

La propuesta está destinada a personas mayores de 45 años con antecedentes familiares de cáncer de próstata y a quienes tengan 50 años o más, como parte de los controles preventivos. Además, se solicita que los interesados no se hayan realizado este análisis durante el último año.

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Para garantizar las condiciones adecuadas de la toma de muestra, desde el Laboratorio Municipal indicaron que se debe mantener abstinencia sexual durante los tres días previos al estudio y evitar cualquier manipulación prostática durante al menos siete días.

También recomendaron no realizar ejercicio físico intenso el día anterior ni consumir alcohol. En caso de presentar fiebre o estar atravesando una infección, será necesario esperar hasta la recuperación antes de realizarse el análisis.

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Por otra parte, el viernes 27 se desarrollará una jornada de capacitación y concientización en el SUM del CEMA, bajo el título “Herramientas de detección precoz, criterios de derivación y manejo integral”. La actividad estará a cargo del médico oncólogo Juan Pablo Álvarez, de la Secretaría de Salud.

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El encuentro comenzará a las 08:30 con una charla taller destinada a los equipos de salud, que se extenderá hasta las 09:30. Posteriormente, de 09:30 a 10:15, se ofrecerá una charla abierta a toda la comunidad.

Estas actividades buscan promover la consulta médica, facilitar el acceso a los controles y generar conciencia sobre la importancia de detectar a tiempo el cáncer de próstata, una enfermedad que puede desarrollarse sin presentar síntomas en sus etapas iniciales.