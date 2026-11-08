Con el objetivo de fomentar la tenencia responsable a través de charlas previas, los quirófanos móviles municipales recorren o los barrios para la castración gratuita de perros y gatos. Del martes 10 al viernes 13 de noviembre, las unidades atenderán de forma simultánea en la Escuela Nº 39 Rosario Vera Peñaloza de Colonia Barragán (Ruta 2 Km. 384) y en la Sociedad de Fomento Playa Los Lobos (Inca Huen y Los Narvales), a partir de las 8.

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Asimismo, el viernes 13 de noviembre se prestará servicio en la Sociedad de Fomento Estación Chapadmalal, situada en Av. F entre 7 y 9, también antes de las 8. Solo pueden concurrir vecinos de la zona.

Las castraciones en todas las sedes serán por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio se admitirá un solo animal por persona, y se realizarán 15 castraciones por sede. Para conocer los requisitos y el cronograma de la próxima semana ingresá en mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

Turnos de castración de animales a través de MDQ Digital

Por otro lado, los turnos de castración de perros y gatos se podrán gestionar de forma online para la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani) a través de la plataforma web MDQ Digital, ingresando en mdqdigital.mardelplata.gob.ar .

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El sistema (que se renovará los jueves cada 14 días) permite seleccionar la fecha disponible, descargar las recomendaciones pre y postquirúrgicas y gestionar la asistencia. Se podrá solicitar un solo turno por persona cada 60 días, ya sea para perros o gatos.

Con el objetivo de optimizar la asignación de los cupos, la plataforma enviará un recordatorio por correo electrónico 48 horas antes de la cita. En caso de no poder concurrir, se solicita cancelar el turno desde el mismo sistema con hasta 24 horas de anticipación.

Vacunación antirrábica

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El servicio de vacunación antirrábica de mascotas estará presente en la sede de Zoonosis, tanto en Hernandarias 10200 como en Canesa esquina Guanahani, los días martes 10, jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de noviembre de 8 a 13.

También estará presente el jueves 12 de noviembre de 9 a 12 en la Sociedad de Fomento Parque El Casal (Ruta 2 Km. 386), el viernes 13 de noviembre en mismo horario en la Escuela Nº 39 Rosario Vera Peñaloza, de Colonia Barragán (Entrada por Ruta 2 Km. 384), y también martes y jueves de 10 a 12 en la Delegación Batán ( Av. Centenario y 155).

Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que se vacuna en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses; no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia. Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos.