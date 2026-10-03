Mar del Plata se prepara para otro fin de semana con una agenda cargada de alternativas para quienes buscan hacer algo distinto. Desde recitales y espectáculos hasta propuestas culturales gratuitas, hay opciones para distintos públicos y presupuestos.

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Fito Páez llega al Polideportivo

Uno de los grandes atractivos del fin de semana será la presentación de Fito Páez, que se presentará este sábado en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas.

El músico argentino llegará a la ciudad con un show que promete reunir a varias generaciones de seguidores y repasar buena parte de los clásicos de su extensa trayectoria.

Cine internacional y funciones gratuitas

El cine también tendrá un lugar destacado. El Festival Internacional de Cine Independiente de Mar del Plata (FUNCINEMA) continúa con su programación y reúne producciones provenientes de distintos países.

Entre las propuestas de este sábado aparece Ebony & Ivory, con una función prevista en El Galpón de las Artes. Una alternativa para quienes buscan una actividad cultural y, además, gratuita.

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Música en Club TRI

Para quienes prefieren una propuesta más vinculada con la escena independiente, Chapterhouse se presentará este sábado por la noche en Club TRI.

El espacio vuelve a convertirse así en uno de los puntos de encuentro para quienes buscan música en vivo y una propuesta diferente a los circuitos más tradicionales.

Damián Kuc llega con “Historias Innecesarias”

Otra de las opciones que puede convocar a un público joven es “Historias Innecesarias”, el espectáculo de Damián Kuc.

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La función será este sábado por la noche en el complejo Radio City, Roxy y Melany, y combina el particular estilo del creador de contenidos con relatos y situaciones que lo hicieron conocido en redes sociales.

Un fin de semana para elegir según el bolsillo

Con propuestas de distintos precios y también actividades gratuitas, la agenda marplatense ofrece alternativas para armar un plan sin necesidad de esperar a la temporada de verano.

Música, cine y espectáculos aparecen entre las opciones para disfrutar de la ciudad durante el sábado y el domingo. Solo resta elegir el plan, salir de casa y aprovechar el fin de semana.