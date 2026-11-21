El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional ofrece tres días para recorrer distintos puntos de Mar del Plata. La agenda combina recitales con actividades gratuitas y se extiende hasta el lunes feriado.

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Sábado 21: música en el Puerto y en el Polideportivo

Fabiana Cantilo se presentará a las 20 en Brewhouse Puerto, en Diagonal Garibaldi 4830. Las entradas se venden por CultuTickets. Esa misma noche, Tan Biónica dará el primero de sus dos recitales en el Polideportivo Islas Malvinas, en avenida Juan B. Justo 3525. La fecha del sábado se agotó en 24 horas y la banda sumó una función para el domingo a las 21, con apertura de puertas a las 19 y venta por Articket.

Domingo 22: cine gratuito y circo en el Bosque

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El Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino proyectará Apenas habrá sombras a las 17, con entrada gratuita. Una hora antes, a las 16, se presentará Circo Nómade en la Feria de Artesanos del Bosque Peralta Ramos, en Don Arturo y Los Minuanes, también con acceso libre.

Lunes 23: artesanías y música al aire libre

La feria del Bosque tendrá otra propuesta para el feriado. A las 16 está anunciada la presentación gratuita de Emi Veintisiempre, en el mismo paseo de artesanos.

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