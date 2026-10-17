Para quienes buscan organizar una salida durante el fin de semana, Mar del Plata cuenta con opciones que combinan caminatas, gastronomía y espacios naturales. Desde un recorrido frente al mar hasta una escapada por los alrededores, la ciudad permite armar distintos planes sin alejarse demasiado.

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Una caminata por la costa

El paseo costero es una alternativa para quienes prefieren una salida al aire libre. La Rambla, los tradicionales lobos marinos y los distintos miradores frente al mar permiten organizar un recorrido con paradas para descansar, sacar fotos o compartir unos mates. Los circuitos turísticos de la ciudad incluyen paisajes tanto al nivel del mar como desde lo alto de los acantilados.

El puerto y los sabores del mar

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Otra propuesta es acercarse al puerto marplatense, recorrer la Banquina de Pescadores y aprovechar la oferta gastronómica de la zona. Los pescados y mariscos son una opción para completar el paseo con un almuerzo. También se puede conocer el sector de la reserva de lobos marinos, ubicado sobre el camino a la Escollera Sur.

Una escapada a Sierra y Laguna de los Padres

Para cambiar el paisaje urbano por un entorno natural, Sierra de los Padres y Laguna de los Padres ofrecen alternativas para caminar, descansar y disfrutar de una salida de día. El circuito reúne paisajes serranos, propuestas gastronómicas y espacios para contemplar la naturaleza. Antes de salir, conviene revisar las condiciones del tiempo y los servicios disponibles en cada lugar.

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Un recorrido por el patrimonio cultural

Quienes prefieran una salida cultural pueden incluir Villa Victoria, ubicada en Matheu 1851, entre los espacios para conocer. Para organizar la visita, se recomienda consultar previamente los días de apertura, horarios y condiciones de ingreso.

Con propuestas dentro de la ciudad y en sus alrededores, el fin de semana permite combinar paseos frente al mar, sabores locales y momentos de descanso al aire libre.