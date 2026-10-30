El Punto Digital Libertad, que funciona en el polideportivo ubicado en Ituzaingo 8350, dio a conocer el cronograma de actividades para el mes de noviembre que cuenta con cursos y talleres. Para obtener más información o inscribirse, las personas interesadas pueden consultar al siguiente correo electrónico : [email protected] .

Ads

En ese sentido, durante noviembre se presentará el Curso de Manipulación de Alimentos que consta de 4 encuentros los días jueves 5, 12, 19 y 26.

Puede interesarte

El Punto Digital cuenta con un espacio de Atención al vecino los días lunes, miércoles y viernes de 8 30 a 14 30. Allí se puede consultar y recibir asesoramiento acerca de diferentes trámites. Por otra parte, los miércoles de 16 a 18 hay clases de dibujo en las cuales se podrán aprender distintas técnicas de este arte.

Los puntos digitales funcionan bajo la órbita de la secretaría de Participación Ciudadana, con el objetivo de convertirse en un espacio de recreación, capacitación y encuentro.

Ads

Ads