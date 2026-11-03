Durante noviembre, el Punto Digital Colinas de Peralta Ramos mantendrá abierta la inscripción para sus diversos talleres y cursos, con cupos limitados.

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Punto Digital Colinas, ubicado en Einstein 1502, dependiente de la Secretaría de Participación Ciudadana, ofrece diversas actividades gratuitas para los vecinos. Durante este período, la agenda incluye talleres de idiomas como Inglés Avanzado (lunes de 14:00 a 15:00), Inglés Inicial (miércoles de 17:30 a 18:30), Italiano Avanzado (martes de 15:00 a 16:00) e Italiano Inicial (martes de 13:30 a 15:00 y viernes de 15:00 a 16:00). La oferta se completa con las clases de Portugués (viernes de 13:00 a 14:00) y Francés (tres viernes al mes, de 14:00 a 15:00).

En cuanto a los talleres relacionados con tecnología, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial se dictará los martes a las 18:00.

A su vez, en noviembre también se podrá participar en alternativas que tienen que ver con el arte como Teatro para Adultos los martes de 18:00 a 19:30 y Dibujo y Pintura, los lunes de 14:00 a 16:00.

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Por otra parte, Manipulación de Alimentos tendrá tres clases presenciales y obligatorias en los días 09:00, 16:00 y 17:00, a las 16:00. Mientras que el Programa FinES, continúa con la preinscripción abierta 2027 para que los mayores de 18 puedan terminar la educación primaria o secundaria.

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Los interesados pueden consultar en [email protected] o acceder a mayor información ingresando en el sitio web municipal www.mardelplata.gob.ar/puntosdigitales.

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