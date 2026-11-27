Este sábado 28 de noviembre se realizará un nuevo encuentro mensual del programa Punto Activo, una propuesta que busca fomentar el bienestar, la incorporación de hábitos saludables y el envejecimiento activo. La jornada comenzará a las 9 en el Monumento a Olmedo, ubicado en Playa Varese.

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La iniciativa, impulsada por el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), está destinada a niños, adolescentes, adultos y personas mayores, independientemente de su condición física. Las actividades son gratuitas y están coordinadas por profesores especializados, entrenadores nacionales de atletismo y profesionales con experiencia en alto rendimiento deportivo.

El programa ofrece ejercicios adaptados a las posibilidades de cada participante, con el objetivo de mejorar la fuerza, la resistencia, la movilidad, el equilibrio y la coordinación, además de generar espacios de socialización.

En el caso de los niños y adolescentes, las clases se desarrollan en la Pista de Atletismo Justo Ernesto Román, ubicada en el Parque Municipal de los Deportes. Allí se trabaja sobre distintas capacidades físicas mediante contenidos vinculados con el atletismo.

Por su parte, los adultos y las personas mayores realizan ejercicios de acondicionamiento físico, caminatas, trotes y carreras, con un acompañamiento profesional que permite avanzar de manera progresiva.

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Actualmente, Punto Activo cuenta con cinco espacios de entrenamiento en Mar del Plata: Plaza España, Boulevard Marítimo y Falucho, Parque Primavesi, las escalinatas de Playa Grande y la Pista de Atletismo Justo Ernesto Román.

Quienes deseen incorporarse al programa deberán completar el formulario disponible en www.mardelplata.gob.ar/puntoactivo⁠, seleccionar los días, horarios y lugares de entrenamiento y adjuntar un apto médico vigente.

Una vez realizada la inscripción, los profesores del EMDER se comunicarán por correo electrónico o WhatsApp para confirmar la disponibilidad. En caso de no contar con cupos, los interesados quedarán en una lista de espera por orden de inscripción.

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